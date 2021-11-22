В Актау военнослужащих бригады противовоздушной обороны проводили в запас

Прощание со знаменем. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона

За добросовестное отношение к воинской службе, качественное выполнение учебно-боевых задач бойцам вручили благодарственные грамоты, памятные подарки, фотоальбомы.



– Бойцы достойно отслужили в бригаде, за год службы они получили большой жизненный опыт, смогли развить в себе качества характера, присущие настоящим мужчинам и патриотам. Парни освоили военные специальности, – отметил подполковник Бакыт Сидиков, заместитель командира бригады ПВО по воспитательной и идеологической работе.



Как сказал ефрейтор Бекзат Сапаров, военнослужащие узнали много полезного для дальнейшей жизни.



-Нам удалось получить большой опыт во время учений «Отпантау-2021» с участием нашего главнокомандующего. Мы выполнили свой воинский долг перед Родиной и возвращаемся домой с честью. Призываю всех молодых людей быть истинными патриотами и пойти на службу в армию по первому зову, - сказал Бекзат Сапаров.



До конца текущего года из воинских частей Актауского гарнизона будут уволены в запас около 800 военнослужащих срочной службы.