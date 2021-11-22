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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:22

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В Актау военнослужащих бригады противовоздушной обороны проводили в запас

В бригаде противовоздушной обороны Актауского гарнизона состоялась торжественная церемония увольнения военнослужащих срочной службы в запас и прощание их с боевым знаменем. Более 200 военнослужащих, призванных из пяти регионов страны и выслуживших установленные сроки, отправились домой.

Прощание со знаменем. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона
За добросовестное отношение к воинской службе, качественное выполнение учебно-боевых задач бойцам вручили благодарственные грамоты, памятные подарки, фотоальбомы.

– Бойцы достойно отслужили в бригаде, за год службы они получили большой жизненный опыт, смогли развить в себе качества характера, присущие настоящим мужчинам и патриотам. Парни освоили военные специальности, – отметил подполковник Бакыт Сидиков, заместитель командира бригады ПВО по воспитательной и идеологической работе.

Как сказал ефрейтор Бекзат Сапаров, военнослужащие узнали много полезного для дальнейшей жизни.

-Нам удалось получить большой опыт во время учений «Отпантау-2021» с участием нашего главнокомандующего. Мы выполнили свой воинский долг перед Родиной и возвращаемся домой с честью. Призываю всех молодых людей быть истинными патриотами и пойти на службу в армию по первому зову, - сказал Бекзат Сапаров.

До конца текущего года из воинских частей Актауского гарнизона будут уволены в запас около 800 военнослужащих срочной службы.



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