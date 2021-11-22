Департамент госдоходов Мангистау: введён запрет на вывоз бензина и дизтоплива

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Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует о вступлении в действие совместного приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 9 ноября 2021 года № 340, министра финансов Республики Казахстан от 10 ноября 2021 года № 1158, министерства внутренних дел Республики Казахстан от 10 ноября 2021 года № 695, председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 9 ноября 2021 года № 018 «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» (далее – Приказ).



- В соответствии с приказом введён запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0), за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров, - сообщили в департаменте госдоходов по Мангистауской области.