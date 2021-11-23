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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:04

Просмотров: 628

В Мангистауской области открылась библиотека с залом для незрячих и интернетом

В здании новой библиотеки имени Кабиболлы Сыдиыкова, расположенной в 19А микрорайоне Актау, работают 12 залов и пять учебных отделений. В библиотеке есть зал для незрячих людей и интернет-зал. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Здание новой библиотеки
Открытие Мангистауской областной универсальной библиотеки имени Кабиболлы Сыдиыкова состоялось сегодня, 23 ноября.

В церемонии открытия приняли участие аким области Нурлан Ногаев, генеральный секретарь международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), профессор, дипломат и общественный деятель Дуйсен Касеинов, а также супруга Кабиболлы Сыдиыкова - Гульшат Сыдиыкова.

Книжный фонд библиотеки составляет 500 тысяч экземпляров. Библиотека будет методическим центром для 66 библиотек области. В здании работают 12 залов и пять учебных отделений: зал Первого Президента, специальный зал для незрячих, интернет-зал, зал иностранной литературы, детско-юношеский зал, коворкинг центр. Фонд библиотеки будет пополняться ежегодно.

- Там, где есть книга, есть духовная жизнь. Когда мы были кочевым народом, наряду с устной литературой существовала письменная литература. Орхоно-енисейские надписи и письменные источники, написанные древнетюркским руническим письмом, яркий тому пример. Книга - духовное сокровище человека. Независимо от возраста люди приходят в библиотеку, читают книги, это закономерно и это правильно. Думаю, что эти 500 тысяч книг и создание специализированных кабинетов окажут огромное влияние на расширение кругозора ваших читателей, - сказал аким области.



В Мангистауской области открылась библиотека с залом для незрячих и интернетом
В Мангистауской области открылась библиотека с залом для незрячих и интернетом
В Мангистауской области открылась библиотека с залом для незрячих и интернетом
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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 дорожник (Посетители) Вчера, 21:21

Книжный фонд библиотеки составляет 500 тысяч экземпляров

Когда люди перейдут на латиницу и забудут кириллицу куда девать этот объем

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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