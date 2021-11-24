Газ на автозаправках дорожает в Актау

- Данную проблему никто не решает. Цена растёт с бешеной скоростью, - возмутился житель города Самат.

На АГЗС «Аккун» стоимость за литр составляет 85 тенге.

На АГЗС «700» также цена 85 тенге.

На АГЗС «Gaz» стоимость за литр составляет 89 тенге.

На «Казмунайгаз» газа не оказалось.

Актауские автолюбители сообщают, что буквально две недели назад литр газа стоил 55 тенге, затем цена поднялась до 65 тенге, затем 75 тенге. На сегодня, 24 ноября, цена составляет от 80 до 90 тенге.Мы проехали ряд АГЗС в черте города и на некоторых заправках газа не оказалось. Там, где он был, стоимость доходила до 90 тенге за литр.Lada.kz ожидает комментарий от акимата Мангистауской области.