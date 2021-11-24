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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:11

Просмотров: 36

Газ на автозаправках дорожает в Актау

Цена на голубое топливо, как заявляют водители, растёт ежедневно. Редакция посетила несколько АГЗС в черте города.

Фото предоставил Ержан Алкиев
Актауские автолюбители сообщают, что буквально две недели назад литр газа стоил 55 тенге, затем цена поднялась до 65 тенге, затем 75 тенге. На сегодня, 24 ноября, цена составляет от 80 до 90 тенге.

- Данную проблему никто не решает. Цена растёт с бешеной скоростью, - возмутился житель города Самат.


Мы проехали ряд АГЗС в черте города и на некоторых заправках газа не оказалось. Там, где он был, стоимость доходила до 90 тенге за литр.

Lada.kz ожидает комментарий от акимата Мангистауской области.

На АГЗС «Аккун» стоимость за литр составляет 85 тенге.


Газ на автозаправках дорожает в Актау

Газ на автозаправках дорожает в Актау


На АГЗС «700» также цена 85 тенге.


Газ на автозаправках дорожает в Актау

Газ на автозаправках дорожает в Актау


На АГЗС «Gaz» стоимость за литр составляет 89 тенге.


Газ на автозаправках дорожает в Актау


На «Казмунайгаз» газа не оказалось.


Газ на автозаправках дорожает в Актау



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