На разбитые дороги в Актау и Шетпе жалуются водители

Фото предоставил водитель Нурасыл
В Актау на участке автодороги между 32А и 32Б микрорайонами значительно просел асфальт.
В Шетпе наблюдается аналогичная проблема.
В «Национальном центре качества дорожных активов» региона заявили, что в Шетпе дороги рассыпаются под колёсами большегрузных машин. На состояние асфальта жалуются сельчане. Они уверены, что загруженные самосвалы, которые выезжают из соседних карьеров, стали главной причиной разрушения внутрипоселковых дорог.
К примеру, на участке, который был реконструирован всего два года назад, образовались глубокие ямы и ухабы. Сейчас местные жители в шутку называют асфальтное полотно полосой препятствий.
На изношенных участках внутрипоселковой автодороги побывала мобильная лаборатория национального центра качества дорожных активов.
По словам заведующего сектором отдела автомобильных дорог и пассажирских перевозок Мангистауского района Бекбола Абаева, время исправить неполадки у подрядчика ещё имеется. Дорога на гарантии у подрядной компании, которая ее строила. Устранить неровности подрядчики должны до конца года.
- Дорога в трещинах, проваливается. Пока что-то не произойдёт, чиновники не сдвинутся с кресел? В любом случае здесь нарушен стандарт укладки асфальта, о каком качестве можно говорить. Это же должны контролировать. Акимат, отреагируйте, - возмущается водитель Нурасыл.
В Шетпе наблюдается аналогичная проблема.
В «Национальном центре качества дорожных активов» региона заявили, что в Шетпе дороги рассыпаются под колёсами большегрузных машин. На состояние асфальта жалуются сельчане. Они уверены, что загруженные самосвалы, которые выезжают из соседних карьеров, стали главной причиной разрушения внутрипоселковых дорог.
К примеру, на участке, который был реконструирован всего два года назад, образовались глубокие ямы и ухабы. Сейчас местные жители в шутку называют асфальтное полотно полосой препятствий.
- В реконструкцию этой дороги вложили столько бюджетных денег, но, как видите, толку мало. Наша центральная дорога после дождей выглядит как водоём. Знак у дороги появился давно. На его установке настояли сами сельчане, но это не помогает. Для того, чтобы понять, насколько сейчас изношена автодорога, мы пригласили сюда специалистов из Актау, - сказал житель аула Нурлыбек Кульжабаев.
На изношенных участках внутрипоселковой автодороги побывала мобильная лаборатория национального центра качества дорожных активов.
- Обычно летом, когда температура асфальта повышается, переполненные большегрузы своим многотонным весом продавливают дорожное полотно. Сейчас глубина ям составляет 6-8 сантиметров и больше. Полное заключение будет после лабораторных анализов. Далее передаём акт уполномоченным органам, - говорит эксперт национального центра Мерей Алиев.
По словам заведующего сектором отдела автомобильных дорог и пассажирских перевозок Мангистауского района Бекбола Абаева, время исправить неполадки у подрядчика ещё имеется. Дорога на гарантии у подрядной компании, которая ее строила. Устранить неровности подрядчики должны до конца года.
- Чиновники планируют реконструировать ещё один дорожный участок в Шетпе протяжённостью 18 километров. Из республиканского бюджета на работы уже выделено более 800 миллионов тенге. Правда, как долго сможет прослужить новое асфальтовое полотно, неизвестно. Соседство с карьерами, откуда и едут перегруженные самосвалы, не оставляет шансов новым дорогам, - подытожили в «Национальном центре качества дорожных активов» региона.
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