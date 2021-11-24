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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:25

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На разбитые дороги в Актау и Шетпе жалуются водители

Водители в Актау и в посёлке Шетпе пожаловались на разбитые новые дороги. По их мнению, дорожное полотно портят большегрузные самосвалы. Мобильная лаборатория национального центра качества дорожных активов провела экспертизу разбитых участков дороги.

Фото предоставил водитель Нурасыл
В Актау на участке автодороги между 32А и 32Б микрорайонами значительно просел асфальт.

На разбитые дороги в Актау и Шетпе жалуются водители


- Дорога в трещинах, проваливается. Пока что-то не произойдёт, чиновники не сдвинутся с кресел? В любом случае здесь нарушен стандарт укладки асфальта, о каком качестве можно говорить. Это же должны контролировать. Акимат, отреагируйте, - возмущается водитель Нурасыл.




В Шетпе наблюдается аналогичная проблема.

В «Национальном центре качества дорожных активов» региона заявили, что в Шетпе дороги рассыпаются под колёсами большегрузных машин. На состояние асфальта жалуются сельчане. Они уверены, что загруженные самосвалы, которые выезжают из соседних карьеров, стали главной причиной разрушения внутрипоселковых дорог.

К примеру, на участке, который был реконструирован всего два года назад, образовались глубокие ямы и ухабы. Сейчас местные жители в шутку называют асфальтное полотно полосой препятствий.

- В реконструкцию этой дороги вложили столько бюджетных денег, но, как видите, толку мало. Наша центральная дорога после дождей выглядит как водоём. Знак у дороги появился давно. На его установке настояли сами сельчане, но это не помогает. Для того, чтобы понять, насколько сейчас изношена автодорога, мы пригласили сюда специалистов из Актау, - сказал житель аула Нурлыбек Кульжабаев.




На изношенных участках внутрипоселковой автодороги побывала мобильная лаборатория национального центра качества дорожных активов.

- Обычно летом, когда температура асфальта повышается, переполненные большегрузы своим многотонным весом продавливают дорожное полотно. Сейчас глубина ям составляет 6-8 сантиметров и больше. Полное заключение будет после лабораторных анализов. Далее передаём акт уполномоченным органам, - говорит эксперт национального центра Мерей Алиев.


По словам заведующего сектором отдела автомобильных дорог и пассажирских перевозок Мангистауского района Бекбола Абаева, время исправить неполадки у подрядчика ещё имеется. Дорога на гарантии у подрядной компании, которая ее строила. Устранить неровности подрядчики должны до конца года.

- Чиновники планируют реконструировать ещё один дорожный участок в Шетпе протяжённостью 18 километров. Из республиканского бюджета на работы уже выделено более 800 миллионов тенге. Правда, как долго сможет прослужить новое асфальтовое полотно, неизвестно. Соседство с карьерами, откуда и едут перегруженные самосвалы, не оставляет шансов новым дорогам, - подытожили в «Национальном центре качества дорожных активов» региона.



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