Как оплачивают налог при продаже квартиры в Мангистау?

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При продаже недвижимости, земельного участка, которые находились в собственности менее года, возникает имущественный доход. Он облагается индивидуальным подоходным налогом в размере 10 процентов от суммы прироста (положительная разница между суммой приобретения и реализацией). Налог должен уплачивать собственник.



К примеру, житель Актау купил квартиру за 11 миллионов тенге, а продаёт уже за 13 миллионов тенге. Доходом от прироста стоимости будет является два миллиона, которые облагаются 10-процентным индивидуальным подоходным налогом, то есть 200 тысяч тенге.



Также ему необходимо представить декларацию по форме 240.00 в органы государственных доходов по месту жительства или регистрации.



Кроме того, имущественным доходом является разница, которая возникает при продаже имущества, полученного безвозмездно, в том числе по договору дарения.



Если человек продаёт квартиру, то он уплачивает налог на имущество с начала года до начала месяца, в котором продали недвижимость. В свою очередь новый собственник платит начиная с месяца, в котором он приобрёл жильё.



К примеру, горожанин продал квартиру 15 июня, налог он платит с 1 января текущего года по июнь, а новый владелец - с июня до конца года.