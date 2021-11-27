Демонтаж тротуара во дворе возмутил жителей Актау

- Перед домом у каждого подъезда также проходила тротуарная дорожка, которой не стало. Её засыпали песком. Теперь здесь образуется грязь после дождя, бугры, - возмущается Ольга.

- В этом доме я живу со времён его постройки и ни разу не было такого благоустройства, которое бы только ухудшало состояние нашего двора и придомовой территории, - жалуется Ольга.

- В рамках данных работ прокладываются тротуарные дорожки как по периметру, так и перед подъездами. Проводятся работы по подготовке к укладке асфальтового покрытия. То есть, засыпают гравием и песком. Уложенную брусчатку, которую жильцы дома сделали за свой счёт, при укладке асфальта трогать не будут по желанию самих жителей, - объяснили чиновники.

- Кустарники пришлось убрать - так было предусмотрено работами по благоустройству. Большие деревья в данном случае не трогали. Жители должны были обратиться в тот момент, когда вырубали кустарники. Высаживать саженцы в такое время неблагоприятно. Вопрос остаётся открытым, поэтому, если жители обратятся с письменным заявлением в акимат, то вопрос восстановления кустарных насаждений будет рассмотрен, - ответили чиновники.

По словам жительницы дома №7 Ольги, по периметру старой футбольной площадки была асфальтовая дорожка. Дети катались там на самокатах и велосипедах. Сейчас же здесь все засыпали гравием и разровняли по старому покрытию.Вдоль парковочного кармана, как говорит Ольга, росли кусты шиповника. Их вырубили и участок сравняли с землёй.На данный момент рабочие укладывают бордюрный камень у спортивной площадки.В настоящее время, как отметили сегодня, 27 ноября, в городском акимате, в 13 микрорайоне продолжаются работы по комплексному благоустройству.В акимате также пояснили ситуацию с вырубкой кустарников.