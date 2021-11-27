«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Ноября
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.07 KZT
  • €1 = 485.51 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:44

Просмотров: 716

Демонтаж тротуара во дворе возмутил жителей Актау

Благоустройством в 13 микрорайоне недовольны жильцы.

Фото предоставила жительница дома №7 Ольга
По словам жительницы дома №7 Ольги, по периметру старой футбольной площадки была асфальтовая дорожка. Дети катались там на самокатах и велосипедах. Сейчас же здесь все засыпали гравием и разровняли по старому покрытию.

Демонтаж тротуара во дворе возмутил жителей Актау


Вдоль парковочного кармана, как говорит Ольга, росли кусты шиповника. Их вырубили и участок сравняли с землёй.

Демонтаж тротуара во дворе возмутил жителей Актау


- Перед домом у каждого подъезда также проходила тротуарная дорожка, которой не стало. Её засыпали песком. Теперь здесь образуется грязь после дождя, бугры, - возмущается Ольга.


Демонтаж тротуара во дворе возмутил жителей Актау


На данный момент рабочие укладывают бордюрный камень у спортивной площадки.

Демонтаж тротуара во дворе возмутил жителей Актау


- В этом доме я живу со времён его постройки и ни разу не было такого благоустройства, которое бы только ухудшало состояние нашего двора и придомовой территории, - жалуется Ольга.


В настоящее время, как отметили сегодня, 27 ноября, в городском акимате, в 13 микрорайоне продолжаются работы по комплексному благоустройству.

- В рамках данных работ прокладываются тротуарные дорожки как по периметру, так и перед подъездами. Проводятся работы по подготовке к укладке асфальтового покрытия. То есть, засыпают гравием и песком. Уложенную брусчатку, которую жильцы дома сделали за свой счёт, при укладке асфальта трогать не будут по желанию самих жителей, - объяснили чиновники.


В акимате также пояснили ситуацию с вырубкой кустарников.

- Кустарники пришлось убрать - так было предусмотрено работами по благоустройству. Большие деревья в данном случае не трогали. Жители должны были обратиться в тот момент, когда вырубали кустарники. Высаживать саженцы в такое время неблагоприятно. Вопрос остаётся открытым, поэтому, если жители обратятся с письменным заявлением в акимат, то вопрос восстановления кустарных насаждений будет рассмотрен, - ответили чиновники.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kolu411
 glu-info (Посетители) Сегодня, 21:54
В настоящее время, как отметили сегодня, 27 ноября, в городском акимате, в 13 микрорайоне продолжаются работы по комплексному благоустройству.
Лучше бы не трогали ничего. Было плохо стало еще хуже. Весь мусор от старых дорожек рассыпали где только можно. Под деревья, за бордюрами. Скамейки возле домов уничтожили. Зачем?Место где они стояли засыпано обломками асфальта.С каждым порывом благоустройства состояние микрорайонов становится хуже.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика