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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:26

Просмотров: 882

Визит премьер-министра в Актау: Обсуждён вопрос питьевой воды

Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Мангистаускую область, сообщается на сайте премьер-министра страны.

Фото с сайта Премьер-Министра РК
В рамках рабочей поездки в наш регион премьер-министр РК Аскар Мамин провёл совещание по вопросам социально-экономического развития области и проинспектировал реализацию проектов в сферах обрабатывающей промышленности, здравоохранения, жизнеобеспечения и туристической инфраструктуры.

С докладами выступили аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, министр энергетики Магзум Мирзагалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Данияр Берлибаев и другие.

Визит премьер-министра в Актау: Обсуждён вопрос питьевой воды


Постановлением правительства 4 ноября был принят комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, предусматривающий реализацию 214 мероприятий на сумму 2,1 триллиона тенге.

- Поставлена задача развития нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики. Будут реализованы проекты по развитию социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры. За счет принятых мер будет обеспечено качественной питьевой водой 100 процентов населения региона. Реализация комплексного плана обеспечит создание порядка 60 тысяч новых рабочих мест, рост объемов промышленности на 27 процентов, реальных доходов населения - на 40 процентов и в целом экономики региона - на 32 процента, - сообщается на сайте премьер-министра страны.


Визит премьер-министра в Актау: Обсуждён вопрос питьевой воды


За 10 месяцев этого года объём обрабатывающей промышленности в Мангистауской области вырос на 4,1 процента и составил 150,2 миллиарда тенге, объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 17,1 миллиарда тенге (+1%). Рост инвестиций в основной капитал составил 0,6 процента (473,9 миллиарда тенге). Объем строительных работ увеличился на 22,8 процента (193,8 миллиарда тенге), введено 954,1 тысячи квадратных метров жилья.

Премьер-министр поручил обеспечить своевременность и качество реализации комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы.

- Особое внимание в ходе совещания уделено вопросу обеспечения населения чистой питьевой водой. До 2025 года в регионе планируется реализовать девять проектов общей мощностью опреснения воды 286 тысяч кубических метров, в том числе три проекта мощностью 35 тысяч кубических метров в сутки будут введены в эксплуатацию в первом полугодии 2022 года, - сообщается на сайте премьер-министра страны.


Визит премьер-министра в Актау: Обсуждён вопрос питьевой воды


Глава правительства ознакомился с работой фабрики по производству обуви и спецодежды «Zhamal-ai Ltd» мощностью 120 тысяч пар обуви в год.

В ходе посещения онкологического диспансера в Актау премьер-министру доложили о развитии системы здравоохранения Мангистауской области.

Аскар Мамин ознакомился с проектами модернизации энергетического комплекса ТОО «МАЭК-Казатомпром» - до 2030 года планируется строительство парогазовой установки на ТЭЦ-2, а также двух опреснительных установок суммарной мощностью 24 тысячи кубических метров в сутки.

Глава правительства также проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны Актау.



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Комментарии ( 4 )

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  • Дизель
 glu-info (Посетители) Сегодня, 21:47
Цитата: Aлишeр
А не нефтянка, туризм и прочие важные, вторичные вопросы.
Первое - это пластиковые тюльпаны!!! А все остальное потом.
 
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  • arelav_74
  • Дизель
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 20:55
Аскар Мамин ознакомился с проектами модернизации энергетического комплекса ТОО «МАЭК-Казатомпром» - до 2030 года планируется строительство парогазовой установки на ТЭЦ-2, а также двух опреснительных установок суммарной мощностью 24 тысячи кубических метров в сутки.


Вот что должно быть на первом месте, как и зарплата энергетиков. А не нефтянка, туризм и прочие важные, вторичные вопросы.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 20:49
glu-info,
Получается как в том старом анекдоте, что автоваз, оказывается, стоит на проклятом месте и "руки из жопы" здесь совсем не при чём... )))))))
 
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  • Космос
  • Нурекен
  • arelav_74
  • shurik_kz11
 glu-info (Посетители) Сегодня, 20:34
Постановлением правительства 4 ноября был принят комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, предусматривающий реализацию 214 мероприятий на сумму 2,1 триллиона тенге.
Планы принимаются, развитие предусматривается, но не получается не развивается ничего хоть тресни... Может к астрологам обратиться?
 
 

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