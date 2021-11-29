В Мангистау запущена услуга «Qabilet» для одарённых школьников

Несибели Куатова

По словам Несибели Куатовой, на первом этапе в проекте смогут принять участие школьники 10-11 лет. На следующих этапах будут охвачены дети-подростки.



- Для прохождения тестирования Академии Елбасы «qabilet.elbasyacademy.kz» учащийся должен зарегистририроватся на сайте и пройти в личный кабинет. Также тестирование будет осуществляться в офлайн-режиме на базе Центра дополнительного образования «Дарын». Услуга предоставляется бесплатно. Доступ к сайту возможен с любых устройств (мобильных и так далее), - сказала Несибели Куатова.



По словам Несибели Куатовой, семь сотрудников центра «Дарын» прошли курсы повышения квалификации на базе Фонда Нурсултана Назарбаева в Алматы. В перспективе подобные курсу будут проводиться на базе регионального центра «Дарын».



- В нашем регионе приняты все необходимые меры для осуществления деятельности «Qabilet». Уверены, что услуга «Qabilet» поможет системно выявлять таланты и способности детей, правильно выбирать будущую профессию. Мы советуем руководителям и родителям всех организаций образования региона обратить внимание на этот интересный проект и популяризировать его среди школьников и детей, - сказала Несибели Куатова.