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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 562

В Мангистау запущена услуга «Qabilet» для одарённых школьников

Проект «Qabilet» предполагает создание национальной системы диагностики способностей и профессиональной ориентации учащихся, а также организацию службы сопровождения и поддержки одарённых детей для реализации их интеллектуального и личностного потенциала. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сказала Несибели Куатова, директор центра дополнительного образования «Дарын».

Несибели Куатова
По словам Несибели Куатовой, на первом этапе в проекте смогут принять участие школьники 10-11 лет. На следующих этапах будут охвачены дети-подростки.

- Для прохождения тестирования Академии Елбасы «qabilet.elbasyacademy.kz» учащийся должен зарегистририроватся на сайте и пройти в личный кабинет. Также тестирование будет осуществляться в офлайн-режиме на базе Центра дополнительного образования «Дарын». Услуга предоставляется бесплатно. Доступ к сайту возможен с любых устройств (мобильных и так далее), - сказала Несибели Куатова.

По словам Несибели Куатовой, семь сотрудников центра «Дарын» прошли курсы повышения квалификации на базе Фонда Нурсултана Назарбаева в Алматы. В перспективе подобные курсу будут проводиться на базе регионального центра «Дарын».

- В нашем регионе приняты все необходимые меры для осуществления деятельности «Qabilet». Уверены, что услуга «Qabilet» поможет системно выявлять таланты и способности детей, правильно выбирать будущую профессию. Мы советуем руководителям и родителям всех организаций образования региона обратить внимание на этот интересный проект и популяризировать его среди школьников и детей, - сказала Несибели Куатова.



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Комментарии ( 1 )

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Coffee (Посетители) Сегодня, 18:16
Интересный проект. Жаль в моё время такого не было =)

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
 

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