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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:08

Просмотров: 1008

Справила нужду у лифта в гостинице: Девушку оштрафовали в Актау

В суде вынесли вердикт девушке, которая решила справить нужду прямо на площадке у лифта в одной из гостиниц Актау.

Кадр видео
Полиция выяснила, что данный факт произошёл в гостинице «Актау». Изучив записи с камеры видеонаблюдения, правоохранители установили личность девушки. Оказалось, что у неё есть несовершеннолетний ребёнок в возрасте до 14 лет.

В отношении девушки составлен административный протокол по статье 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) и наложен административный штраф в размере пяти месячных расчётных показателей (МРП).
Кроме того, как сообщили в полиции, в отношении неё поступило второе дело по части 2 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания). Наказанием является арест до 15 суток.

При этом часть 3 статьи 434 КоАП РК гласит, что действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершённые лицами, к которым административный арест в соответствии с частью 2 статьи 50 КоАП (Административный арест не может применяться к женщинам, имеющих детей в возрасте до 14 лет) не применим. Это влечёт штраф в размере 20 МРП.

В соответствии с частью 4 статьи 829-14 КоАП (Решения, принимаемые по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, жалобы, протеста на постановление по делу об административном правонарушении, предписание о необходимости уплаты штрафа, постановление вышестоящего органа (должностного лица) по жалобе, протесту) суд признал в результате рассмотрения дела неправильную юридическую оценку содеянного и изменил квалификацию правонарушения на статью закона, предусматривающую менее строгое административное взыскание.

Действия девушки переквалифицировали на часть 3 статьи 434 КоАП и наложили штраф в размере 20 МРП, учитывая, что она имеет несовершеннолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет.

Напомним, не дождавшись лифта, девушка решила справить нужду прямо на площадке.




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Комментарии ( 3 )

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babe (Посетители) Сегодня, 10:46
Таких штраф не меняет!
 
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  • Kain-Livesy
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 10:39
На полгода уборщицей туда забесплатно санузлы и этажи драить.вся дурость быстро излечилась бы трудотерапией.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • babe
  • tolk
  • Argallo
 glu-info (Посетители) Сегодня, 10:23
Да она никакая.Сколько же выпить нужно? Ее еще и за проституцию привлекать нужно.От кого то из номера вышла а пос-ть там в пьяной голове ума не хватило.
 
 

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