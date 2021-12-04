Справила нужду у лифта в гостинице: Девушку оштрафовали в Актау

Кадр видео
Полиция выяснила, что данный факт произошёл в гостинице «Актау». Изучив записи с камеры видеонаблюдения, правоохранители установили личность девушки. Оказалось, что у неё есть несовершеннолетний ребёнок в возрасте до 14 лет.
В отношении девушки составлен административный протокол по статье 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) и наложен административный штраф в размере пяти месячных расчётных показателей (МРП).
Кроме того, как сообщили в полиции, в отношении неё поступило второе дело по части 2 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания). Наказанием является арест до 15 суток.
При этом часть 3 статьи 434 КоАП РК гласит, что действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершённые лицами, к которым административный арест в соответствии с частью 2 статьи 50 КоАП (Административный арест не может применяться к женщинам, имеющих детей в возрасте до 14 лет) не применим. Это влечёт штраф в размере 20 МРП.
В соответствии с частью 4 статьи 829-14 КоАП (Решения, принимаемые по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, жалобы, протеста на постановление по делу об административном правонарушении, предписание о необходимости уплаты штрафа, постановление вышестоящего органа (должностного лица) по жалобе, протесту) суд признал в результате рассмотрения дела неправильную юридическую оценку содеянного и изменил квалификацию правонарушения на статью закона, предусматривающую менее строгое административное взыскание.
Действия девушки переквалифицировали на часть 3 статьи 434 КоАП и наложили штраф в размере 20 МРП, учитывая, что она имеет несовершеннолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет.
Напомним, не дождавшись лифта, девушка решила справить нужду прямо на площадке.
В отношении девушки составлен административный протокол по статье 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) и наложен административный штраф в размере пяти месячных расчётных показателей (МРП).
Кроме того, как сообщили в полиции, в отношении неё поступило второе дело по части 2 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания). Наказанием является арест до 15 суток.
При этом часть 3 статьи 434 КоАП РК гласит, что действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершённые лицами, к которым административный арест в соответствии с частью 2 статьи 50 КоАП (Административный арест не может применяться к женщинам, имеющих детей в возрасте до 14 лет) не применим. Это влечёт штраф в размере 20 МРП.
В соответствии с частью 4 статьи 829-14 КоАП (Решения, принимаемые по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, жалобы, протеста на постановление по делу об административном правонарушении, предписание о необходимости уплаты штрафа, постановление вышестоящего органа (должностного лица) по жалобе, протесту) суд признал в результате рассмотрения дела неправильную юридическую оценку содеянного и изменил квалификацию правонарушения на статью закона, предусматривающую менее строгое административное взыскание.
Действия девушки переквалифицировали на часть 3 статьи 434 КоАП и наложили штраф в размере 20 МРП, учитывая, что она имеет несовершеннолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет.
Напомним, не дождавшись лифта, девушка решила справить нужду прямо на площадке.