Ушёл из жизни экс-директор управления «Узеньэнергонефть»

- Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжёлой утратой, - написал Ербол Едилов.

На 80-году жизни скончался один из основателей энергетики в нефтегазовой отрасли РК, экс-директор управления «Узеньэнергонефть» в структуре «Озенмунайгаз» Дармен Бекимулы.Похороны пройдут в это воскресенье, 5 декабря, в Атырау, в микрорайоне «Мунайшы», дом №139.