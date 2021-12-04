Растяжку над дорогой сорвало в Актау

Перетяжку с праздничной надписью в честь Дня Президента сорвало, она повисла над автодорогой.Как сообщили в акимате, на днях её собирались демонтировать.Сегодня, 4 декабря, перетяжку убрали и теперь в ближайшее время установят новую в честь празднования Дня независимости.