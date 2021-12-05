«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 05 Декабря
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 436.29 KZT
  • €1 = 492.83 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 422

Запах канализации в квартире: актауские коммунальщики винят жильцов

Зловоние, по словам жильцов, исходит из подвала.

Фото предоставила жительница дома Айнур
По словам жительницы дома №15 в 11 микрорайоне Айнур, в подвале 10-го подъезда стоит жуткий и неприятный запах.

- ПКСК «Светлана» не справляется со своей работой. Диспетчеры врут, что в подвале всё нормально. Дома маленькие дети, а квартира пропитана запахом канализации. Звонили в колл-центр службы «109», писали заявление, но никакой обратной реакции. Не знаем уже, что делать, - жалуется Айнур.


В ПКСК «Светлана» сообщили, что в подвале забился колодец по вине жильцов.

- Это связано с тем, что люди выкидывают в туалет что попало: бывало вытаскивали одеяла, половые тряпки, памперсы, которые раздувает от воды, и даже живых раков. От этого канализационный выход и забивается. Это уже не первый случай в этом доме. Вина здесь самих жильцов, - объяснили в кооперативе.


В свою очередь ПКСК «Светлана» подали заявку в «Каспий жылу, су арнасы». Работникам предприятия пришлось выдувать содержимое.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
GOAT (Посетители) Сегодня, 14:17
Воду из подвала надо откачивать. Взялись обслуживать - исправляйте косяки жителей. Разве вы этого не ожидали?
Одной из проблем канализации это кафе в доме, большинство из них не устанавливают жироуловители и это тоже забивает канализацию.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • GOAT
  • Pear
  • 490
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:31
Даже если колодец забился по вине жильцов, то зачем нужен бездействующий ЖЭК?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика