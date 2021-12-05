Запах канализации в квартире: актауские коммунальщики винят жильцов

- ПКСК «Светлана» не справляется со своей работой. Диспетчеры врут, что в подвале всё нормально. Дома маленькие дети, а квартира пропитана запахом канализации. Звонили в колл-центр службы «109», писали заявление, но никакой обратной реакции. Не знаем уже, что делать, - жалуется Айнур.

- Это связано с тем, что люди выкидывают в туалет что попало: бывало вытаскивали одеяла, половые тряпки, памперсы, которые раздувает от воды, и даже живых раков. От этого канализационный выход и забивается. Это уже не первый случай в этом доме. Вина здесь самих жильцов, - объяснили в кооперативе.

По словам жительницы дома №15 в 11 микрорайоне Айнур, в подвале 10-го подъезда стоит жуткий и неприятный запах.В ПКСК «Светлана» сообщили, что в подвале забился колодец по вине жильцов.В свою очередь ПКСК «Светлана» подали заявку в «Каспий жылу, су арнасы». Работникам предприятия пришлось выдувать содержимое.