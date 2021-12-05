Морские пехотинцы приняли присягу в Актау

Принятие присяги. Фото предоставлено Н.Шалабаевым

Поздравить солдат пришли представители командования воинских частей гарнизона, ветераны Вооруженных Сил, руководство департамента делам обороны Мангистауской области, а также родные.



- В течение месяца солдаты срочной службы проходили курс молодого бойца. Офицеры и сержанты обучали их азам военного дела. Новобранцы изучили основы строевой, огневой, физической подготовки, и выполнили стрельбы из автомата АК-74, - рассказал Нурбол Шалабаев.



Воинов поздравил гвардии подполковник Жаннур Саткынов, командир бригады морской пехоты.



В пресс-службе отметили, что в канун Дня Независимости Казахстана в Актауском гарнизоне, в Военно-морских силах и в бригаде противовоздушной обороны присягу примут более 200 солдат срочной службы.