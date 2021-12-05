Электричество отключат на время в одном из микрорайонов Актау

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Причиной отключения стала установка прибора автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) в трансформаторной подстанции 14-03.



По этой причине 6 декабря с 11:00 до 12:30 в 14 микрорайоне отключат подачу электричества, а именно в жилых домах № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17В, 19А, 19В; зданиях №49, 90/1, 56; детском саду №43; магазинах «Мечта», «Асель» и пункте полиции.