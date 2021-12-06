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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:09

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В Актау запущена доставка готовых документов из ЦОНа на дом

В апреле 2021 года госкорпорация «Правительство для граждан» запустила сервис по доставке готовых документов в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Теперь доставка документов до дома стала доступна и в Актау. Об этом сообщили в филиале ЦОНа Актау.

Фото из доступных источников
Жители Актау, как сообщают в ЦОНе, теперь могут заказать документы по государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, апостилированные документы об образовании, архивные справки, дубликаты военных билетов и другие готовые документы, всего по 144 видам госуслуг.

В момент готовности ранее заказанного документа в ЦОНе клиент получает SMS-сообщение с предложением воспользоваться сервисом доставки. При согласии клиент переходит по персональной ссылке и заполняет адрес доставки. Далее клиенту необходимо оплатить стоимость доставки в черте города – 970 тенге. Курьер доставит почту в течение одного рабочего дня с момента заказа.

- Мы создаем дополнительные сервисы, чтобы не только процесс обслуживания в ЦОНе был максимально комфортным, но и не было необходимости повторно приходить за готовым документом. Мы знаем, что не всегда у людей бывает возможность отпроситься с работы, дополнительно приезжать или оставлять дома детей. А сервис по доставке документов значительно экономит время и деньги клиентов, – рассказал Байрам Азизов, управляющий директор по связям с общественностью «Правительство для граждан».  

Всего с момента запуска сервиса жители Нур-Султана, Алматы и Шымкента заказали на дом около трех тысяч документов. Планируется, что до конца года сервис будет подключен во всех городах республики. 



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