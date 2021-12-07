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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:54

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Летевший из Актау в Уральск самолёт не смог приземлиться в аэропорту из-за неочищенной взлётной полосы

В воздушной гавани Уральска заявили, самолёт, действительно, не приземлился вовремя и вернулся обратно в Актау. Но потом снова прилетел в Уральск.
По их данным полоса была почищена, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из открытых источников
Пост-жалоба был опубликован 6 декабря в Instagram-паблике zhaloba_uralsk. В публикации говорится, что самолёт, летевший из Актау в Уральск, не смог приземлиться вовремя из-за неочищенной взлётной полосы.

Летевший из Актау в Уральск самолёт не смог приземлиться в аэропорту из-за неочищенной взлётной полосы


Информацию активно стали комментировать подписчики паблика.

- Так никто не думал, что зима придёт в декабре, поэтому стало неожиданностью, - написал пользователь под ником yuriyyuegorov.

- Дворник заболел, что вы хотите. А он один на весь этот сарай, - прокомментировал пост halk_pajero.

Журналистам «МГ» в справочной аэропорта подтвердили, что самолёт не смог приземлиться в 09:35 из-за того, что не было сцепления. Борт прилетел второй раз в Уральск в 12:32.

Директор аэропорта «Орал» Азамат Тураш отметил, что самолёт, действительно, не приземлился вовремя и вернулся обратно в Актау. Но потом снова прилетел в Уральск.

- Причина в том, что вчера был снег. Ночью было замерзание, и образовался небольшой лёд. Взлётная полоса была почищена полностью и готова к принятию воздушного судна. Однако командир судна принял такое решение, что не будет приземляться. Мы отношения выяснили с авиакомпанией FlyArystan, там было неправильное принятие решения командиром судна. Сейчас уже самолёт приземлился во второй раз, его приняли, - рассказал Азамат Тураш.



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