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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 128

Молодёжь Актау уничтожает рекламу наркотиков

Молодёжь Актау борется с распространителями наркотиков, уничтожая рекламные надписи со стен домов и зданий. В социальных сетях молодые люди разместили видео с призывом - контролировать своих близких и не допускать употребление подростками наркотиков.

Кадр видео
В социальных сетях появилось видео призыва молодёжи Актау о том, чтобы бороться с современной рекламой наркотиков - граффити на стенах. Молодые люди отмечают, что они выступают против запрещённых препаратов, занимаясь уничтожением такой рекламы и призывают жителей присоединиться к борьбе с распространителями наркотиков. Активисты просят горожан быть внимательнее к своим детям.

Молодые люди отметили, что усиленно уничтожают надписи со стен домов и зданий. По их словам, в Актау распространено наркотическое вещество - мефедрон или по-другому- меф.





Для справки:
Мефедрон – это синтетический наркотик, относится к классу замещенных катинонов и амфетаминов. Обладает психостимулирующими свойствами, поэтому воздействует на организм и головной мозг через центральную нервную систему (ЦНС).
Описание: По внешнему виду мефедрон представляет собой мелкокристаллический порошок, цвет которого варьирует от белого до темно-коричневого (в зависимости от используемых примесей).
Мефедрон принимают разными способами. Чаще всего вдыхают через слизистые оболочки носа, реже вводят инъекционно.

Чаще всего меф передают с помощью «закладок», которые доставляют в определенное место, а затем направляют покупателю координаты.

10 признаков, которые могут вам распознать мефедронового наркомана:

- Неестественно расширенные зрачки, полное отсутствие реакции на изменение освещения. “Дикий” взгляд.
- Ускоренный пульс, учащенное сердцебиение (тахикардия) и одышка, несмотря на отсутствие физической активности.
- Судороги жевательных мышц, скрежет зубами.
- Повышенная восприимчивость музыки и света.
- Сексуальное возбуждение, раскрепощенность.
- Прилив сил, бодрости и энергии.
- Нарушения сна и аппетита.
- Непроизвольные судороги нижней челюстью.
- Повышенное пото- и слюноотделение.
- Эмоционально насыщенная речь, стремление к общению.

Последствия синтетических наркотиков, которые сегодня пришли на смену героину, непредсказуемы. Медики считают, что употребление синтетики приводит к слабоумию, ранним инфарктам, инсультам, и это не считая несчастных случаев, когда наркозависимый, находясь под веществом, вместо двери выходит в окно или садится в таком состоянии за руль.



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