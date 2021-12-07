Молодёжь Актау уничтожает рекламу наркотиков

В социальных сетях появилось видео призыва молодёжи Актау о том, чтобы бороться с современной рекламой наркотиков - граффити на стенах. Молодые люди отмечают, что они выступают против запрещённых препаратов, занимаясь уничтожением такой рекламы и призывают жителей присоединиться к борьбе с распространителями наркотиков. Активисты просят горожан быть внимательнее к своим детям.Молодые люди отметили, что усиленно уничтожают надписи со стен домов и зданий. По их словам, в Актау распространено наркотическое вещество - мефедрон или по-другому- меф.– это синтетический наркотик, относится к классу замещенных катинонов и амфетаминов. Обладает психостимулирующими свойствами, поэтому воздействует на организм и головной мозг через центральную нервную систему (ЦНС).Описание: По внешнему виду мефедрон представляет собой мелкокристаллический порошок, цвет которого варьирует от белого до темно-коричневого (в зависимости от используемых примесей).Мефедрон принимают разными способами. Чаще всего вдыхают через слизистые оболочки носа, реже вводят инъекционно.Чаще всего меф передают с помощью «закладок», которые доставляют в определенное место, а затем направляют покупателю координаты.- Неестественно расширенные зрачки, полное отсутствие реакции на изменение освещения. “Дикий” взгляд.- Ускоренный пульс, учащенное сердцебиение (тахикардия) и одышка, несмотря на отсутствие физической активности.- Судороги жевательных мышц, скрежет зубами.- Повышенная восприимчивость музыки и света.- Сексуальное возбуждение, раскрепощенность.- Прилив сил, бодрости и энергии.- Нарушения сна и аппетита.- Непроизвольные судороги нижней челюстью.- Повышенное пото- и слюноотделение.- Эмоционально насыщенная речь, стремление к общению.Последствия синтетических наркотиков, которые сегодня пришли на смену героину, непредсказуемы. Медики считают, что употребление синтетики приводит к слабоумию, ранним инфарктам, инсультам, и это не считая несчастных случаев, когда наркозависимый, находясь под веществом, вместо двери выходит в окно или садится в таком состоянии за руль.