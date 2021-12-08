Водителей напугал полицейский дрон в Актау

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Местные водители стали свидетелями того, как сегодня во второй половине дня, 8 декабря, стражи порядка производили видеосъёмку с летающего дрона в целях мониторинга и фиксации нарушителей ПДД.



В департаменте полиции сообщили, что сотрудники из Мунайлинского района снимают видеоролик в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Мероприятие проводится с 5 по 11 декабря на территории Мангистауской области.



