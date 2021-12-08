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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 1641

Водителей напугал полицейский дрон в Актау

Автолюбители сообщают о фиксации нарушителей при помощи квадрокоптера. Полиция прокомментировала обстоятельства видеосъёмки.

Кадр видео
Местные водители стали свидетелями того, как сегодня во второй половине дня, 8 декабря, стражи порядка производили видеосъёмку с летающего дрона в целях мониторинга и фиксации нарушителей ПДД.

В департаменте полиции сообщили, что сотрудники из Мунайлинского района снимают видеоролик в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Мероприятие проводится с 5 по 11 декабря на территории Мангистауской области.




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Комментарии ( 5 )

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  • Tankushka
  • Имярек
 Empro (Посетители) Сегодня, 19:54
Да, точно, шуганулись все, за нами следят))
Просто ездий по правилам, и шугаться нечего.
 
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  • Pinochet
  • Empro
 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:18
Если ты водитель не нарушаешь ППД,соблюдаешь скоростной режим и разметку ,
Боятся нечего...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Empro
  • Tankushka
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 16:21
Согласен, - нужно! Порядка в плане ПДД в городе нет от слова совсем.
 
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  • 618965450
  • Имярек
  • Empro
  • Tankushka
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:19
давно пора bravo
запускайте больше. достали эти недоделки на дорогах, мнящие себя шумахерами
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • 618965450
  • Кинст
  • Empro
  • Tankushka
  • Имярек
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 16:19
Какие пугливые водители. По мониторингу нарушений дронами с воздуха писалось уже давно (по крайней мере ещё несколько лет назад писали о контроле ПДД дроном на Актау - Ж-Узенской дороге). Не нарушайте и не надо будет бояться, пугливые вы наши
 
 

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