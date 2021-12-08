В акимате Актау новый руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства

Фото предоставили в городском акимате

Отдел ЖКХ теперь будет возглавлять Болат Байбузов.



Болат Байбузов родился в 1986 году. В 2006 году окончил колледж «Болашак» по специальности «Экономика, бухгалтерский учёт и аудит». В 2011 году - одноимённый институт по специальности «Учёт и аудит»



Трудовую деятельность начал в 2007 году кредитным специалистом ТОО «Микрокредитная организация Каракиянского района» и до 2011 года занимал различные должности в данном товариществе.



В 2011-2012 годы работал главным специалистом Каракиянского районного отдела предпринимательства, в 2012-2014 годы главным инспектором по чрезвычайным ситуациям аппарата акима Каракиянского района, в 2014-2015 годы заместителем директора по производству ГКП «Жанаозен сервис и новые технологии».



В 2015-2017 годах работал руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок и автомобильных дорог Каракиянского района, в 2017 году - координатором палаты предпринимателей «Атамекен» по Мангистауской области в Каракиянском районе, в 2018-2019 годах - инспектором, руководителем отдела Жанаозенского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.



В 2020 году - заведующий сектором в Каракиянском районном филиале областной партии «Nur Otan», директор филиала в Каракиянском районе палаты предпринимателей «Атамекен» по Мангистауской области, в 2021 году - временно исполняющий обязанности директора ГКП «Турмыс Сервис».



С апреля 2021 года по сегодняшний день занимал должность заместителя директора ТОО «Мунайгазжөндеу».