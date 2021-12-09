Запрет на ловлю рыбы в северной части Каспийского моря введён в связи с нерестом осетровых пород

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Управление рыбной инспекции по Мангистауской области сообщает, что данный запрет вызван в связи с нерестом осетровых пород рыбы.
В период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных вводится запрет с 15 ноября 2021 года по 15 марта 2022 года на рыболовство в следующих местах:
- на островах Мангышлакского архипелага и прилегающего побережья от мыса Тюбкараган до Мыса Буруншик акватории казахстанского сектора Каспийского моря.
- Данный запрет не является вновь введенным решением, а действует на основании приказа и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 190. «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования,- сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.
В управлении также отметили, что запрет не распространяется на южную часть моря - от мыса Тупкараган на севере и до мыса Суе на юге.
Ранее сообщалось, что в северной части Каспийского моря введён запрет на ловлю рыбы.
В период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных вводится запрет с 15 ноября 2021 года по 15 марта 2022 года на рыболовство в следующих местах:
- на островах Мангышлакского архипелага и прилегающего побережья от мыса Тюбкараган до Мыса Буруншик акватории казахстанского сектора Каспийского моря.
- Данный запрет не является вновь введенным решением, а действует на основании приказа и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 190. «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования,- сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.
В управлении также отметили, что запрет не распространяется на южную часть моря - от мыса Тупкараган на севере и до мыса Суе на юге.
Ранее сообщалось, что в северной части Каспийского моря введён запрет на ловлю рыбы.
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