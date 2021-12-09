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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:59

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Запрет на ловлю рыбы в северной части Каспийского моря введён в связи с нерестом осетровых пород

Запрет на ловлю рыбы действует с 15 ноября 2021 года по 15 марта 2022 года на островах Мангышлакского архипелага и прилегающего побережья от мыса Тюбкараган до Мыса Буруншик акватории казахстанского сектора Каспийского моря. Об этом сообщает управление рыбной инспекции по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
Управление рыбной инспекции по Мангистауской области сообщает, что данный запрет вызван в связи с нерестом осетровых пород рыбы.

В период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных вводится запрет с 15 ноября 2021 года по 15 марта 2022 года на рыболовство в следующих местах:

- на островах Мангышлакского архипелага и прилегающего побережья от мыса Тюбкараган до Мыса Буруншик акватории казахстанского сектора Каспийского моря.

- Данный запрет не является вновь введенным решением, а действует на основании приказа и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 190. «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования,- сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.

В управлении также отметили, что запрет не распространяется на южную часть моря - от мыса Тупкараган на севере и до мыса Суе на юге.

Ранее сообщалось, что в северной части Каспийского моря введён запрет на ловлю рыбы.



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