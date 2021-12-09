В Мангистауской области девять сёл обеспечили интернетом

Иллюстративное фото из открытых источников

По его словам, работа по решению проблемы качества интернета в сельских населенных пунктах продолжается с учреждениями связи и сотовыми операторами области.



По проекту «Обеспечение широкополосным интернетом по технологии волоконно-оптических линий связи» села Батыр, Тажен, Куланды, Сенек, Онды, Жынгылды, Тущыкудук, Шайыр и Шебир обеспечены высококачественным интернетом. Заключены соглашения с АО «Транстелеком» и АО «Казахтелеком».



- Кроме того, районные центры и населенные пункты области на 100% обеспечены сетью сотовой связи. Еще девять сел с численностью населения свыше 250 человек: Толеп, Турыш, Аккудук, Болашак, Сенек, Беки, Боздак, Уштаган, Жармыш обеспечены мобильным интернетом. В сельских населенных пунктах с численностью населения не больше 100-150 человек установлена только 2G сотовая связь. До конца текущего года в целях повышения качества сотовой связи и сотового интернета планируется строительство антенно-мачтового устройства в селах Болашак и Беки, - сказал Аслан Хадим.



Аслан Хадим отметил, что планируется реализация двух проектов по цифровизации сферы образования.



- Первый проект по автоматизированию систем для школ, который позволит отслеживать вхождение учащихся в школу, осуществлять электронные платежи в столовой и общественном транспорте. Второй проект автоматизирует услуги по получению путевок в детский сад. Родителям будет доступна онлайн информация о вакансиях в детских садах региона, - сказал Аслан Хадим.



В управлении цифровых технологий Мангистауской области сообщили, что до 2023 года в Актау планируется установить 28 000 камер видеонаблюдения, подключенных к центру оперативного управления. До конца текущего года будет установлено 13 637 устройств.