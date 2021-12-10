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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:39

Просмотров: 4893

Вытаскивали детей из горящего автобуса в Актау: очевидцы рассказали детали пожара

В автобусе в тот момент, когда он загорелся, были дети. Об этом рассказали очевидцы.

Фото Рашида Исмагилова
По словам Руслана, очевидца дорожного происшествия, вчера, 9 декабря, около 17:20 он выехал с работы и проезжал мимо района Приморский. Увидев дымящийся автобус, сразу побежал к нему.

- Когда я подбегал к автобусу, в передней части под капотом уже был огонь. В салоне находились дети. Не могу точно сказать, сколько, но задняя часть автобуса была полностью занята детьми. Вытаскивать детей помогали подбегавшие люди, мы передавали друг другу малышей. Дети были напуганы. Нам повезло, что полностью автобус охватило огнем, когда мы вытащили последнего ребенка, – рассказал Руслан, очевидец ЧП.

Еще один очевидец также сообщил, что в салоне горевшего автобуса были дети.

- Детей было около 30, их быстро пересадили в другой автобус и увезли. Потом приехали родители, были слезы и паника. Возможно, они не знали, что их детей пересадили в другой автобус, - рассказал второй очевидец.



В службе центральных коммуникаций ранее назвали фейком информацию о том, что в сгоревшем автобусе погибли пассажиры, в том числе и дети.

- В мессенджере «WhatsApp» распространяется информация о том, что 9 декабря на проезжей части произошло горение пассажирского автобуса, в котором находились пассажиры, в том числе и дети. В управлении по чрезвычайным ситуациям города Актау опровергают информацию о жертвах и пострадавших, - сообщили в центре общественных коммуникаций.

Редакция ожидает комментарий, был ли сгоревший автобус школьным.

Позже на официальной странице акимата Актау появилось видео горящего автобуса с надписью «FAKE».
Вытаскивали детей из горящего автобуса в Актау: очевидцы рассказали детали пожара


Напомним, автобус марки «ПАЗ-320530» загорелся на проезжей части вчера, 9 декабря, в районе поселка Приморский.



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Комментарии ( 5 )

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-1
  • Goodman
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • rastolkuy
  • Tankushka
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 11:35
реально запретить эксплуатацию общественного транспорта с ГБО
 
-1
  • rastolkuy
 Не поддерживаю Поддерживаю
elek (Посетители) Сегодня, 11:13
Позже на официальной странице акимата Актау появилось видео горящего автобуса с надписью «FAKE».

Акимат отмазаться прокомментировать не хочет?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • elek
  • Goodman
  • rastolkuy
 NeirosMD (Посетители) Сегодня, 11:10
e.zh_k.a,
Полностью согласен... но надо ещё учесть то, что ни Жол.Пол., ни Техосмотр не работают. Каждый колхозит с электрикой в автомобиле как хочет. Вот проблемы и возникают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • rastolkuy
 Goodman (Посетители) Сегодня, 11:08
Там и владельцы же автобуса должны же озаботиться безопасностью своего имущества, купить новые и арендовать...
 
-1
  • Goodman
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • elek
  • sakura.68
  • rastolkuy
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 10:03
Старые автобусы уже в музей надо отправить!!! Акимат куда смотрите??? Когда автопарк обновите?? Вы же не будете ничего делать пока такая трагедия не случиться?
 
 

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