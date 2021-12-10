Елтай Таялиев: «95% дорог в Мангистау в хорошем состоянии»

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Качество дорог в регионе, по словам Елтая Таялиева, занимает лидирующие позиции по республике.



- В целом можно сказать, что в настоящее время 95% автомобильных дорог в Мангистауской области находятся в хорошем состоянии. В этом направлении мы находимся на передовой по республике. Если раньше было сложно получить ответ на официальные письма Национального центра качества дорог, то в настоящее время жители области знают, что мы являемся уполномоченным органом по проверке качества дорог, - сказал Елтай Таялиев.



По словам чиновника, компании, занимающиеся строительством и ремонтом автомобильных дорог, стали более внимательными к своему делу. С начала 2021 года на дорогах области проведено 416 контрольных рейдов. Экспертами Центра проведены проверки с выездом на 52 объектах.



- С января по ноябрь было отобрано 1809 проб. Из них только более 200 оказались некачественными. Сразу же были написаны служебные письма подрядным организациям, ответственным за проведение ремонтных работ на этих участках дорог. В результате все недостатки были исправлены, - сказал Елтай Таялиев.



На брифинге было отмечено, что в обязанности сотрудников Национального центра качества дорог входит контроль за перевозками грузового транспорта без превышения допустимых законом пределов. Работа в этом направлении проводится совместно с инспекцией транспортного контроля.



- За летние месяцы этого года было проверено более двух тысяч большегрузов. С 305 перевозчиков, игнорирующих установленный законом порядок, взыскано 268 млн 251 тысяч тенге. Всего в Мангистау 239 карьеров, 153 из них производят ракушечник. Еще 84 - щебень и песок, последние два - соляные и меловые карьеры. С начала года при проверке передвижным наблюдательным постом 61 перевозчик, занимающийся перевозками с карьеров, оштрафован на сумму более 21 млн. тенге, - сообщил Елтай Таялиев.