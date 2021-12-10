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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:27

Просмотров: 610

Жители Актау возмутились отсутствием скамеек у их подъездов после проведения подрядных работ

Жители 12 микрорайона Актау возмутились тем, что скамейки, которые демонтировал подрядчик, они должны покупать за свой счет. В акимате Актау прокомментировали ситуацию.

Фото из архива lada.kz
Жильцы нескольких домов 12 микрорайона рассказали, что во время благоустройства подрядчик демонтировал скамейки, установленные возле подъездов.

- Скамейки они убрали якобы на время замены старого асфальта на новый, но прошел уже год, а на место их так никто и не вернул, а теперь нам придется за свой счет ставить новые. Почему чиновники, которые подписывали акт выполненных работ, приняли микрорайон без скамеек?, – сетует жительница 12 микрорайона.

- Раньше бабушки и мамы с детками, с колясками могли выйти и посидеть на скамейках возле подъезда, а теперь им негде присесть. Это забота государства о наших людях?, - жалуется Дмитрий, житель 12 микрорайона.

Жители Актау возмутились отсутствием скамеек у их подъездов после проведения подрядных работ


В акимате Актау прокомментировали ситуацию.

- В смете не было указано, чтобы подрядчик вернул скамейки на место. Например, в 28 микрорайоне тоже проводится благоустройство, и жители самостоятельно собрали деньги и установили за свой счет, – сообщили в отделе ЖКХ Актау.

Автор материала неоднократно пытался получить ответ на вопрос: «Почему чиновники не предусмотрели в проектно-сметной документации возврат скамеек на место», но ответа так и не получил.



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Комментарии ( 3 )

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Жуков (Посетители) Сегодня, 19:05
Только в Актау всё через опу делается... В ней же,опе мы и живём.
 
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  • Toryn
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:10
жители самостоятельно собрали деньги и установили за свой счет, – сообщили в отделе ЖКХ Актау.

Ах, ну да! Там же щас в отделе ЖКХ новый бай, вчера назначенный..."Хорошо" начинает.

bill Забыли, что сидят в своих креслах за наш счёт...
 
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  • Kain-Livesy
 bill (Посетители) Сегодня, 17:36
скамейки вернуть за свой счет
деревья вырубленные посадить за свой счет
все что потоптано/сломано во время укладки асфальта- за свой счет.
Вы там забыли что это все итак за наш счет, с налогов идет?
 
 

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