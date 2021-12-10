Жители Актау возмутились отсутствием скамеек у их подъездов после проведения подрядных работ

Жильцы нескольких домов 12 микрорайона рассказали, что во время благоустройства подрядчик демонтировал скамейки, установленные возле подъездов.- Скамейки они убрали якобы на время замены старого асфальта на новый, но прошел уже год, а на место их так никто и не вернул, а теперь нам придется за свой счет ставить новые. Почему чиновники, которые подписывали акт выполненных работ, приняли микрорайон без скамеек?, – сетует жительница 12 микрорайона.- Раньше бабушки и мамы с детками, с колясками могли выйти и посидеть на скамейках возле подъезда, а теперь им негде присесть. Это забота государства о наших людях?, - жалуется Дмитрий, житель 12 микрорайона.В акимате Актау прокомментировали ситуацию.- В смете не было указано, чтобы подрядчик вернул скамейки на место. Например, в 28 микрорайоне тоже проводится благоустройство, и жители самостоятельно собрали деньги и установили за свой счет, – сообщили в отделе ЖКХ Актау.Автор материала неоднократно пытался получить ответ на вопрос: «Почему чиновники не предусмотрели в проектно-сметной документации возврат скамеек на место», но ответа так и не получил.