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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:20

Просмотров: 328

В Актау осудили экс-заместителя руководителя фармконтроля

Актауский городской суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления фармацевтического контроля. Вместо социально-значимых лекарств и медицинских масок бывший чиновник вместе с предпринимательницей закупали несоответствующие перечисленным в госзакупках наименованиям медпрепараты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

фото из открытых источников
Суд установил, что подозреваемый госслужащий ради личной выгоды причинил крупный ущерб государству. В сговоре c предпринимательницей на выделенные из бюджета средства в размере 9,4 миллиона тенге закупил лекарства, не соответствующие перечисленным в госзакупкам наименованиям, которые в последствии реализовали в аптеках Жанаозена.

- Обвиняемые не признали вину и просили суд оправдать их по всем статьям обвинения. Прокурор просил признать виновным бывшего зама облфармконтроля и лишить его свободы на пять лет с пожизненным запретом занимать определенные должности на государственной службе. Предпринимательнице обвинение просило назначить наказание в виде года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. В качестве подтверждения доказательной базы сторона обвинения привела судебные экспертизы и специальные исследования, - сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, положительные характеристики обвиняемых и факт возмещения ущерба.

- Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 Уголовного Кодекса РК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года с пожизненным лишением права занимать определенную должность на государственной службе и установлением пробационного контроля. По части 2 статьи 366 и части 1 статьи 218 Уголовного Кодекса РК признан невиновным и оправдан из-за недоказанности участия в совершении данных уголовных правонарушений. Обвиняемая признана виновной в совершении преступления по части 2 статьи 219 Уголовного Кодекса РК и освобождена от ответственности, потому что добровольно возместила ущерб, - сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Пункт 3 части 4 статьи 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) - деяния, предусмотренные частями первой, 2-1 или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия.

Часть 2 статьи 366 УК РК (Получение взятки) - деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие).

Часть 1 статьи 218 УК РК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) - вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем.

Часть 2 статьи 219 УК РК (Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита) - использование бюджетного кредита не по целевому назначению, если это деяние причинило крупный ущерб гражданину, организации или государству.



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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 20:05
Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, положительные характеристики обвиняемых и факт возмещения ущерба..
Выходит, если украл и после приговорили вернуть, то это смягчающее обстоятельство?
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:03
освобождена от ответственности, потому что добровольно возместила ущерб

Т.е. сам факт совершения преступления уже не в счёт? Добровольное возмещение ущерба должно лишь смягчать приговор, а не освобождать. Вот так суды сами стимулируют людей на преступления. Мол, повезёт-неповезёт...
 
 

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