Ни одного нового случая COVID-19 не выявили в Мангистау

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Всего за сутки в Казахстане зарегистрировано 568 человек с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



В разрезе регионов лидируют Нур-Султан, где коронавирусом заразились 100 человек. Следом идёт Карагандинская область - 82, замыкает тройку Северо-Казахстанская область - 77.



В Мангистауской области не подтвердилось ни одного факта заболевания COVID-19.