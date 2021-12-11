Новые гостиницы планируют построить в Актау

- В этом году в Мангистау реализовано несколько проектов на территории «Тёплого пляжа». Это тематический парк развлечений, торговые ряды «Town Center», гольф-клуб, комплекс вилл и апартаментов. В 2022-2024 годах на 70 миллиардов тенге в Тупкараганском районе планируется реализовать визит-центр «Сартас», расширение гостиничного комплекса «Достар», «Фламинго Резорт», «Assyl Aktau», оздоровительный комплекс «Нур» и другие, - рассказала Венера Мустапаева.

- В регионе более десятка пляжей. К услугам гостей аквапарк с развлекательными видами, водные аттракционы, морские прогулки (яхты гидроциклы, катамараны). Развиваются виндсёрфинг, каякинг, кайтинг, сапбординг, флайбординг. Также интерес у туристов вызывает подводное плавание и рыбалка, - дополнила руководитель управления по инвестициям и развитию туризма.

По словам Венеры Мустапаевой, в Мангистау до 2025 года будет реализовано 13 туристических проектов на общую сумму свыше 300 миллиардов тенге. В связи с этим появится более 1000 рабочих мест.Также в ближайшее время планируется начать строительство ещё нескольких крупных гостиниц на территории города.Отметим, что в рамках государственной программы развития туристской отрасли наша область вошла в топ-10 перспективных туристских регионов страны. За девять месяцев этого года регион посетили более 220 тысяч туристов. Показатель вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом.Как отметила Венера Мустапаева, туристов особенно интересует Каспийское море, поэтому развитие пляжного туризма находится в центре внимания.