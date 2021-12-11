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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:21

Просмотров: 964

Водителей большегрузов предупредили о штрафе в Мангистау

Перегруженные машины разрушают дороги в регионе, заявил на брифинге в Центре общественных коммуникаций руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Адайбек Калиев.

Фото из доступных источников
Допустимая нагрузка на большегрузные автомобили, по словам Адайбека Калиева, не должна превышать 10 тонн на одинарную ось.

- Если автотранспортное средство будет передвигаться с нагрузкой на одинарную ось более 10 тонн, это негативно скажется на качестве автомобильной дороги и приведёт к быстрому её разрушению, - подчеркнул Адайбек Калиев.


Протяжённость автомобильных дорог общего пользования в регионе составляет 2957 километров. Из них республиканского значения - 1013 километров, местного значения - 1944 километров. Дорожное полотно одинаково используют как водители легковых, так грузовых автомашин.

- Из-за перегрузки большегрузов дороги быстро разрушаются, что может приводить к ДТП, поэтому призываем водителей к правильной эксплуатации дорог с соблюдением соответствующих требований законодательства. Одна из проблем, которая была поднята в последнее время - перевозка большегрузов сверх допустимых законом пределов. Сегодня водители большегрузных автомобилей региона просят разрешения перевозить с нагрузкой на одинарную ось свыше 10 тонн, не разрешённых в установленном порядке. В соответствии с приказом исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию РК «Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам страны», разрешённая нагрузка большегрузных автомобилей закреплена за одинарной осью в 10 тонн. Каждый водитель должен соблюдать это, - объяснил спикер.


В настоящее время водителей большегрузов, перевозивших сверхнормативные грузы, штрафует транспортная инспекция.

- Это делается с целью сохранения состояния дорог. По утверждённому закону в пути не допускается движение с грузом более 10 тонн. В случае превышения нормы налагается штраф за погрузку и проезд большегрузного транспорта, - сказал заместитель руководителя инспекции транспортного контроля Мангистауской области Жаксыгали Издибаев.



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Комментарии ( 1 )

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diger (Посетители) Сегодня, 16:03
В чём проблема, ставьте весовые линии, на вьездах, выездах в города, по области. Смотрю ролики, в России там это есть, фуры там все проходят контроль.
 
 

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