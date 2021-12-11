Водителей большегрузов предупредили о штрафе в Мангистау

Фото из доступных источников
Допустимая нагрузка на большегрузные автомобили, по словам Адайбека Калиева, не должна превышать 10 тонн на одинарную ось.
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования в регионе составляет 2957 километров. Из них республиканского значения - 1013 километров, местного значения - 1944 километров. Дорожное полотно одинаково используют как водители легковых, так грузовых автомашин.
В настоящее время водителей большегрузов, перевозивших сверхнормативные грузы, штрафует транспортная инспекция.
- Если автотранспортное средство будет передвигаться с нагрузкой на одинарную ось более 10 тонн, это негативно скажется на качестве автомобильной дороги и приведёт к быстрому её разрушению, - подчеркнул Адайбек Калиев.
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования в регионе составляет 2957 километров. Из них республиканского значения - 1013 километров, местного значения - 1944 километров. Дорожное полотно одинаково используют как водители легковых, так грузовых автомашин.
- Из-за перегрузки большегрузов дороги быстро разрушаются, что может приводить к ДТП, поэтому призываем водителей к правильной эксплуатации дорог с соблюдением соответствующих требований законодательства. Одна из проблем, которая была поднята в последнее время - перевозка большегрузов сверх допустимых законом пределов. Сегодня водители большегрузных автомобилей региона просят разрешения перевозить с нагрузкой на одинарную ось свыше 10 тонн, не разрешённых в установленном порядке. В соответствии с приказом исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию РК «Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам страны», разрешённая нагрузка большегрузных автомобилей закреплена за одинарной осью в 10 тонн. Каждый водитель должен соблюдать это, - объяснил спикер.
В настоящее время водителей большегрузов, перевозивших сверхнормативные грузы, штрафует транспортная инспекция.
- Это делается с целью сохранения состояния дорог. По утверждённому закону в пути не допускается движение с грузом более 10 тонн. В случае превышения нормы налагается штраф за погрузку и проезд большегрузного транспорта, - сказал заместитель руководителя инспекции транспортного контроля Мангистауской области Жаксыгали Издибаев.