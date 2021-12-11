Водителей большегрузов предупредили о штрафе в Мангистау

- Если автотранспортное средство будет передвигаться с нагрузкой на одинарную ось более 10 тонн, это негативно скажется на качестве автомобильной дороги и приведёт к быстрому её разрушению, - подчеркнул Адайбек Калиев.

- Из-за перегрузки большегрузов дороги быстро разрушаются, что может приводить к ДТП, поэтому призываем водителей к правильной эксплуатации дорог с соблюдением соответствующих требований законодательства. Одна из проблем, которая была поднята в последнее время - перевозка большегрузов сверх допустимых законом пределов. Сегодня водители большегрузных автомобилей региона просят разрешения перевозить с нагрузкой на одинарную ось свыше 10 тонн, не разрешённых в установленном порядке. В соответствии с приказом исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию РК «Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам страны», разрешённая нагрузка большегрузных автомобилей закреплена за одинарной осью в 10 тонн. Каждый водитель должен соблюдать это, - объяснил спикер.

- Это делается с целью сохранения состояния дорог. По утверждённому закону в пути не допускается движение с грузом более 10 тонн. В случае превышения нормы налагается штраф за погрузку и проезд большегрузного транспорта, - сказал заместитель руководителя инспекции транспортного контроля Мангистауской области Жаксыгали Издибаев.

Допустимая нагрузка на большегрузные автомобили, по словам Адайбека Калиева, не должна превышать 10 тонн на одинарную ось.Протяжённость автомобильных дорог общего пользования в регионе составляет 2957 километров. Из них республиканского значения - 1013 километров, местного значения - 1944 километров. Дорожное полотно одинаково используют как водители легковых, так грузовых автомашин.В настоящее время водителей большегрузов, перевозивших сверхнормативные грузы, штрафует транспортная инспекция.