Жительница Актау пожаловалась на затягивание с экстренной операцией

- Меня приняли, взяли анализы и ПЦР-тест. Сначала медсестра расстелила нам постель на скамейке в коридоре, сказав, что нет мест, а также нет возможности из-за отсутствия результата ПЦР-теста. С трудом нам предоставили койку в палате-изоляторе. Теперь же сказали ждать врача до 18:00-19:00. Даже если приступ, не пойму, почему у нас так, а вдруг лопнет внутри труба, пока приедет врач, хотя бы могли сделать обезболивающее, - жалуется пациентка.

- Задержка операции связана с тем, что досконально нужно обследовать, потому что внематочная беременность имеет необычное расположение. Требуется проведение консилиума врачей, мы вызвали экстренно всех из командировок. К 18:00-19:00 девушке проведут операцию. Обезболивающее противопоказано в связи с предстоящей операцией, - сообщил дежурный врач областного перинатального центра.

Местная жительница И. днём 11 декабря вызвала Скорую, которая доставила её в 14:30 в родильный дом. УЗИ показало у И. внематочную беременность. Ей сообщили, что в экстренном порядке её нужно оперировать.Дежурный врач родильного дома сообщил, что девушку готовят на операцию.