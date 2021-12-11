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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:26

Просмотров: 1106

Жительница Актау пожаловалась на затягивание с экстренной операцией

Девушка с приступом находится в областном перинатальном центре и несколько часов ожидает оперативного вмешательства.

Фото предоставила Индира Атамбекова
Местная жительница И. днём 11 декабря вызвала Скорую, которая доставила её в 14:30 в родильный дом. УЗИ показало у И. внематочную беременность. Ей сообщили, что в экстренном порядке её нужно оперировать.

- Меня приняли, взяли анализы и ПЦР-тест. Сначала медсестра расстелила нам постель на скамейке в коридоре, сказав, что нет мест, а также нет возможности из-за отсутствия результата ПЦР-теста. С трудом нам предоставили койку в палате-изоляторе. Теперь же сказали ждать врача до 18:00-19:00. Даже если приступ, не пойму, почему у нас так, а вдруг лопнет внутри труба, пока приедет врач, хотя бы могли сделать обезболивающее, - жалуется пациентка.


Жительница Актау пожаловалась на затягивание с экстренной операцией


Дежурный врач родильного дома сообщил, что девушку готовят на операцию.

- Задержка операции связана с тем, что досконально нужно обследовать, потому что внематочная беременность имеет необычное расположение. Требуется проведение консилиума врачей, мы вызвали экстренно всех из командировок. К 18:00-19:00 девушке проведут операцию. Обезболивающее противопоказано в связи с предстоящей операцией, - сообщил дежурный врач областного перинатального центра.


Жительница Актау пожаловалась на затягивание с экстренной операцией





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Комментарии ( 3 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 21:54
К сожалению, или внедрение страховой медицины было глупостью, либо наложилось на ситуацию с пандемией...

В любом случае - это не работает.

Государство, самое первое что должно обеспечить людям сегодня это здоровье. Безопасность обеспечить не можем, людей сбивают на тротуарах, - а что ещё? Питание - простите! Качество - никуда не годится. Хотя бы сделайте так, что бы лечиться можно было гарантировано.
 
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GOAT (Посетители) Сегодня, 20:58
Дизель,
Ну помрёшь напишут от ковида помер, получат доплату за работу с ковидником и дело в шляпе!

- Меня приняли, взяли анализы и ПЦР-тест.

А если бы обнаружили ковид, то операцию бы не стали делать?
 
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  • Сухов.
  • 618965450
  • GOAT
 Дизель (Посетители) Сегодня, 19:41
Сейчас "лекари",люди в цветных халатах не в белых и ждут когда им вы заплатите за операцию...
А!, так помирай на тапчане, тридцать лет не зависимости РК, прогресс на лицо...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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