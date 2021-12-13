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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:58

Просмотров: 356

Видеоуроки учителя из Мангистау собрали более 800 тысяч просмотров в Сети

Марат Каниев - молодой учитель, который преподает казахский язык и казахскую литературу в селе Акшукур. Во время пандемии педагог снял более 150 видеоуроков, которые сегодня набрали уже более 800 тысяч просмотров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото с сайта "Казинформ"
Марат Каниев начал преподавать в школе два года назад. Как передает МИА «Казинформ».

- Я родился в селе Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области. В 2015 году получил среднее образование в Акшукурской школе-лицее, обучался в Туркестанском международном казахско-турецком университете по специальности «учитель казахского языка и литературы». После окончания университета я вернулся в родное село и стал работать учителем в школе. Вот уже третий год работаю учителем казахского языка и литературы. В нашей школе 1680 учеников. А в селе проживает около 12 тысяч жителей. В профессию учителя я пришел по желанию. В детстве мы все мечтаем стать обладателями героических профессий. Я тоже в свое время хотел быть полицейским или даже летчиком. В итоге выбрал путь учителя, - рассказывает Марат Каниев.

Марат Каниев поделился, что начал снимать видеоуроки в начале пандемии, когда школьников перевели на онлайн-обучение.

- В прошлом году началась пандемия, и, как известно, мы перешли на дистанционный формат обучения. Правда, вначале мы не понимали тонкостей онлайн-обучения. Таким образом, я разработал два видеоурока и загрузил их на YouTube. Мои первые видеоуроки получили положительную оценку и поддержку от моих коллег и пользователей Сети. Затем я начал улучшать видеоуроки. Со временем их стали использовать не только мои ученики, но и школьники и учителя из других регионов страны, - рассказал учитель.

Педагог загрузил на YouTube более 150 видеоуроков, собравших уже сегодня более 800 тысяч просмотров.

- Сегодня работа YouTube-канала временно приостановлена из-за перехода на традиционный формат обучения. Но в ближайшее время буду онлайн-уроки восстанавливать. Очень много учеников благодарят за видеоуроки, некоторые мои коллеги тоже высказывают свои идеи, - говорит молодой учитель.

В сельской школе Акшукура 34 учителя-мужчины. Все они преподают разные предметы.

- Буквально вчера в нашей школе прошел слет учителей-мужчин. Собрались педагоги всей области, обменялись мнениями о тонкостях педагогической специальности для мужчин, - рассказал Марат Каниев.



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