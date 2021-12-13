Видеоуроки учителя из Мангистау собрали более 800 тысяч просмотров в Сети

Фото с сайта "Казинформ"
Марат Каниев начал преподавать в школе два года назад. Как передает МИА «Казинформ».
- Я родился в селе Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области. В 2015 году получил среднее образование в Акшукурской школе-лицее, обучался в Туркестанском международном казахско-турецком университете по специальности «учитель казахского языка и литературы». После окончания университета я вернулся в родное село и стал работать учителем в школе. Вот уже третий год работаю учителем казахского языка и литературы. В нашей школе 1680 учеников. А в селе проживает около 12 тысяч жителей. В профессию учителя я пришел по желанию. В детстве мы все мечтаем стать обладателями героических профессий. Я тоже в свое время хотел быть полицейским или даже летчиком. В итоге выбрал путь учителя, - рассказывает Марат Каниев.
Марат Каниев поделился, что начал снимать видеоуроки в начале пандемии, когда школьников перевели на онлайн-обучение.
- В прошлом году началась пандемия, и, как известно, мы перешли на дистанционный формат обучения. Правда, вначале мы не понимали тонкостей онлайн-обучения. Таким образом, я разработал два видеоурока и загрузил их на YouTube. Мои первые видеоуроки получили положительную оценку и поддержку от моих коллег и пользователей Сети. Затем я начал улучшать видеоуроки. Со временем их стали использовать не только мои ученики, но и школьники и учителя из других регионов страны, - рассказал учитель.
Педагог загрузил на YouTube более 150 видеоуроков, собравших уже сегодня более 800 тысяч просмотров.
- Сегодня работа YouTube-канала временно приостановлена из-за перехода на традиционный формат обучения. Но в ближайшее время буду онлайн-уроки восстанавливать. Очень много учеников благодарят за видеоуроки, некоторые мои коллеги тоже высказывают свои идеи, - говорит молодой учитель.
В сельской школе Акшукура 34 учителя-мужчины. Все они преподают разные предметы.
- Буквально вчера в нашей школе прошел слет учителей-мужчин. Собрались педагоги всей области, обменялись мнениями о тонкостях педагогической специальности для мужчин, - рассказал Марат Каниев.
- Я родился в селе Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области. В 2015 году получил среднее образование в Акшукурской школе-лицее, обучался в Туркестанском международном казахско-турецком университете по специальности «учитель казахского языка и литературы». После окончания университета я вернулся в родное село и стал работать учителем в школе. Вот уже третий год работаю учителем казахского языка и литературы. В нашей школе 1680 учеников. А в селе проживает около 12 тысяч жителей. В профессию учителя я пришел по желанию. В детстве мы все мечтаем стать обладателями героических профессий. Я тоже в свое время хотел быть полицейским или даже летчиком. В итоге выбрал путь учителя, - рассказывает Марат Каниев.
Марат Каниев поделился, что начал снимать видеоуроки в начале пандемии, когда школьников перевели на онлайн-обучение.
- В прошлом году началась пандемия, и, как известно, мы перешли на дистанционный формат обучения. Правда, вначале мы не понимали тонкостей онлайн-обучения. Таким образом, я разработал два видеоурока и загрузил их на YouTube. Мои первые видеоуроки получили положительную оценку и поддержку от моих коллег и пользователей Сети. Затем я начал улучшать видеоуроки. Со временем их стали использовать не только мои ученики, но и школьники и учителя из других регионов страны, - рассказал учитель.
Педагог загрузил на YouTube более 150 видеоуроков, собравших уже сегодня более 800 тысяч просмотров.
- Сегодня работа YouTube-канала временно приостановлена из-за перехода на традиционный формат обучения. Но в ближайшее время буду онлайн-уроки восстанавливать. Очень много учеников благодарят за видеоуроки, некоторые мои коллеги тоже высказывают свои идеи, - говорит молодой учитель.
В сельской школе Акшукура 34 учителя-мужчины. Все они преподают разные предметы.
- Буквально вчера в нашей школе прошел слет учителей-мужчин. Собрались педагоги всей области, обменялись мнениями о тонкостях педагогической специальности для мужчин, - рассказал Марат Каниев.
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