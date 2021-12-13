Поезда «Тальго» начали курсировать по маршруту «Алматы-2 - Мангистау»

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В свой первый рейс отправился пассажирский поезд №603 «Нур-Султан - Нурлы жол - Аркалык». Расстояние маршрута – 609 км, общее время в пути поезда составит 12 часов 49 мин.



- Поезд сформирован из двух составов и будет курсировать ежедневно. В каждом из них предусмотрены вагоны на 348 посадочных мест класса «Турист», 2 вагона класса «Бизнес», 1 вагон класса «Гранд», 1 вагон класса «Гранд PMR» (для пассажиров с ограниченными возможностями), а также вагон-бар и вагон-ресторан, - сообщает пресс-служба национальной компании.



Второй пассажирский поезд №111, сформированный из вагонов «Тальго», запущен по маршруту «Алматы-2 - Мангистау». Общее время в пути составит 41 час 49 минут.



- Поезд сформирован из двух составов и курсирует по четным датам. В каждом из них предусмотрены вагоны класса «Турист» на 324 посадочных места, а также вагон-бар и вагон-ресторан. В пути следования можно воспользоваться мультимедийным ресурсом посредством внутренней беспроводной сети. По аналогии с авиаперевозчиками, пассажиры могут просмотреть предварительно размещенные на сервере развлекательные программы, фильмы, игры и с помощью своих персональных девайсов (мобильные телефоны, гаджеты, портативные компьютеры), - сообщает пресс-служба компании.



По новому графику движения пассажирских поездов на 2021-2022 годы внутри Казахстана начали курсировать 118 пар поездов. В том числе 95 пар поездов относятся к АО «Пассажирские перевозки» (включая в том числе пригородные перевозки – 61), а также 23 пары поезда частных перевозчиков.



Всю подробную информацию можно получить по номеру «105» и на сайте Bilet.railways.kz.



- Просим пассажиров соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов, - сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».