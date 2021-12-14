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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:43

Просмотров: 1471

Жители Актау пожаловались на ужасное состояние здания управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области

По словам горожан, здание управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, которое расположено в 24 микрорайоне, находится в плачевном состоянии.

Фото жителей Актау
Местные жители прислали фотографии стен и потолка внутри здания. На кадрах видно, что помещение пребывает в плачевном состоянии и нуждается в срочном ремонте.

Жители Актау пожаловались на ужасное состояние здания управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области


Жители Актау пожаловались на ужасное состояние здания управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области


- Как вы думаете, где это? Нет, это не заброшенное здание, это наш СОБЕС напротив военкомата, где бывают люди с инвалидностью, где проходит комиссия медико-социальной экспертизы (МСЭК) для инвалидов. Там бывают дети с особенностями. Как можно говорить об условиях комфорта, если там просто небезопасно. На уровне детских рук открытые щитки с проводами, сыпется штукатурка, везде очень грязно. Здание в аварийном состоянии, - жалуются жители Актау.

Жители Актау пожаловались на ужасное состояние здания управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области


Жители Актау пожаловались на ужасное состояние здания управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области


Жители Актау просят чиновников обратить внимание и принять меры по улучшению состояния государственных зданий, предназначенных для массового посещения.



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Комментарии ( 4 )

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  • 12-й регион
  • Кинст
 sakura.68 (Посетители) Сегодня, 13:04
Чему удивляться? Какая жизнь в стране, такое и здание управления координации занятости и социальных программ.
Такое же отношение и к социальным программам. Какая-нибудь задумка в чьей-то астанинской светлой голове в целом неплохая, но как только доходит до провинции, превращается в то, что видим на опубликованных картинках в "Ладе"...

Engineer
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • Кинст
 Феникс (Посетители) Сегодня, 12:49
Цитата: tolk
Это вам не тюльпаны!

Согласна с Вами на все 100%.
Не СОБЕС а катакомбы, вот реальность жизни показана во всей красе! А у наших властей дребедень на центральной улице из пластиковых тюльпанов в приоритете!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • HalatHalatuHalat
  • TU-154
  • Кинст
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:45
открытые щитки с проводами, сыпется штукатурка, везде очень грязно. Здание в аварийном состоянии,

Если акимат переселить туда на месяц, то к концу января там всё заблестит. Но меня больше удивляет позиция самих работников этого учреждения. Почему они молчат? Неужели всё устраивает?
 
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  • bekenova
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  • Kain-Livesy
  • Кинст
 tolk (Посетители) Сегодня, 11:49
Это вам не тюльпаны!
 
 

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