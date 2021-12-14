Жители Актау пожаловались на ужасное состояние здания управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области

Местные жители прислали фотографии стен и потолка внутри здания. На кадрах видно, что помещение пребывает в плачевном состоянии и нуждается в срочном ремонте.- Как вы думаете, где это? Нет, это не заброшенное здание, это наш СОБЕС напротив военкомата, где бывают люди с инвалидностью, где проходит комиссия медико-социальной экспертизы (МСЭК) для инвалидов. Там бывают дети с особенностями. Как можно говорить об условиях комфорта, если там просто небезопасно. На уровне детских рук открытые щитки с проводами, сыпется штукатурка, везде очень грязно. Здание в аварийном состоянии, - жалуются жители Актау.Жители Актау просят чиновников обратить внимание и принять меры по улучшению состояния государственных зданий, предназначенных для массового посещения.