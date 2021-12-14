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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 970

Антимонопольный департамент Мангистау выявил нарушения в работе управления сельского хозяйства региона

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей региона на высокие цены на социально-значимые продовольственные товары.

фото из открытых источников
Антимонопольный департамент сообщает, что в Мангистауской область около 70 процентов яиц и мяса кур импортируются и лишь малую часть потребления покрывают отечественные производители.

- Для снижения нагрузки на субъекты бизнеса законодательством предусмотрена выплата субсидий. Вопрос утверждения объёма субсидирования, дальнейшая их реализация и продовольственная безопасность закреплены за управлением сельского хозяйства акимата Мангистауской области. Однако управлением работа в данном направлении не проведена. Поверхностное отношение к работе уполномоченных органов периодически приводит к росту цен на продовольственные товары, - сообщили в ведомстве.

По данным антимонопольного ведомства, субсидирование расходов предпринимателей должно исключать рост цен на производимые товары.

- Требовать от субъектов бизнеса не повышать цену на продукты и при этом не создавать благоприятные условия для бизнеса недопустимо, поскольку это порождает определённую нагрузку для производителей, что в итоге влияет на окончательную стоимость товара. Яичная продукция и мясо кур относятся к социальным продуктам, и бездействие должностных лиц негативно влияет на ценовую политику в целом, - отметили в ведомстве.

В антимонопольном департаменте заявили, что управление сельского хозяйства обязано в месячный срок принять меры, направленные на утверждение соответствующих объемов субсидий на предстоящий год. В случае неисполнения требований антимонопольного органа будет проведено расследование с наложением крупного штрафа на виновных лиц.



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Комментарии ( 2 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:27
Поверхностное отношение к работе уполномоченных органов

Да во всех департаментах такое происходит. Все "включили королей" и задницы не оторвут со своих тронов, пока народ не зазвонИт в колокола...
 
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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:55
Продал яиц втридорога, сговорившись с остальными спекулянтами, купил себе лексус, а потом ещё и бонусы упали в виде субсидий. Гениально.
 
 

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