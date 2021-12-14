Антимонопольный департамент Мангистау выявил нарушения в работе управления сельского хозяйства региона

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Антимонопольный департамент сообщает, что в Мангистауской область около 70 процентов яиц и мяса кур импортируются и лишь малую часть потребления покрывают отечественные производители.



- Для снижения нагрузки на субъекты бизнеса законодательством предусмотрена выплата субсидий. Вопрос утверждения объёма субсидирования, дальнейшая их реализация и продовольственная безопасность закреплены за управлением сельского хозяйства акимата Мангистауской области. Однако управлением работа в данном направлении не проведена. Поверхностное отношение к работе уполномоченных органов периодически приводит к росту цен на продовольственные товары, - сообщили в ведомстве.



По данным антимонопольного ведомства, субсидирование расходов предпринимателей должно исключать рост цен на производимые товары.



- Требовать от субъектов бизнеса не повышать цену на продукты и при этом не создавать благоприятные условия для бизнеса недопустимо, поскольку это порождает определённую нагрузку для производителей, что в итоге влияет на окончательную стоимость товара. Яичная продукция и мясо кур относятся к социальным продуктам, и бездействие должностных лиц негативно влияет на ценовую политику в целом, - отметили в ведомстве.



В антимонопольном департаменте заявили, что управление сельского хозяйства обязано в месячный срок принять меры, направленные на утверждение соответствующих объемов субсидий на предстоящий год. В случае неисполнения требований антимонопольного органа будет проведено расследование с наложением крупного штрафа на виновных лиц.