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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:39

Просмотров: 3476

Социальный опрос: большинство проголосовавших жителей Актау выразили недовольство музыкой из громкоговорителей

В редакцию «Лады» поступают многочисленные звонки от жителей Актау, все они выражают недовольство музыкой из громкоговорителей. В социальных сетях также был проведен опрос пользователей, большинство из которых оказались против нововведения акимата.

Иллюстративное фото из открытых источников
По словам горожан, громкая музыка мешает им отдыхать после рабочего дня.

- У нас дома все окна закрыты, но даже через них слышна музыка. Я хочу после работы прийти и отдохнуть в тишине, но это не удается сделать. Кто-нибудь спросил у жителей города, хотят ли они слушать музыку?, - жалуются горожане.

Редакция Lada.kz провела опрос среди пользователей социальных сетей. По результатам опроса, более 70% горожан выступили против трансляции музыки через громкоговорители.

Опрос среди пользователей Instagram, Telegram, «ВКонтакте» и Facebook был проведен вчера, 13 декабря, на страницах Lada.kz, и длился ровно сутки.

В опросе в Instagram приняли участие 2707 человек.

Социальный опрос: большинство проголосовавших жителей Актау выразили недовольство музыкой из громкоговорителей



66 процентов из всех участников (1799 человек) проголосовали против трансляции музыки.

Лишь 34 процента пользователей (908 человека) проголосовали за музыку.



Социальный опрос: большинство проголосовавших жителей Актау выразили недовольство музыкой из громкоговорителей

Результаты опроса в Facebook.


Социальный опрос: большинство проголосовавших жителей Актау выразили недовольство музыкой из громкоговорителей

Результаты опроса в Telegram.


Социальный опрос: большинство проголосовавших жителей Актау выразили недовольство музыкой из громкоговорителей

Результаты опроса в Vkontakte.


Напомним, что через громкоговорители будут транслироваться кюи Курмангазы и другие, а также звучать композиции Чайковского, Вивальди, Моцарта. Трансляции планируют проводить ежедневно с 18:00 до 20:00.




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Комментарии ( 19 )

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arsenal (Посетители) Вчера, 23:22
TU-154, извините , хотел плюсонуть
 
-1
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 TU-154 (Посетители) Вчера, 21:53
Руководство акимата живёт на народные деньги издеваются над людьми. Хочется их спросить - вы для чего туда вообще устроились?
 
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 Tankushka (Посетители) Вчера, 21:22
Напоминает блокадный Ленинград!
 
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 Sid;) (Посетители) Вчера, 20:50
cas277cas,
конечно, люди могли бы взять и раздолбать эти ненавистные матюкальники, но думаю горожане не станут опускаться до подобного ни в коем случае. Даже если не удастся решить вопрос цивилизованным путем. Надежда все-таки, что к большинству прислушаются, и к тому же хочется понять, понимает ли уважаемая администрация слова, принимает ли мнение горожан, хотя бы в таком вот небольшом, на общем фоне, вопросе. Просто последнее время подобных "небольших" вопросов становится все больше. И я откровенно не понимаю к чему аккумулируется это общее раздражение в нашем городе!

Aktcitizen,
Цитата: Aktcitizen
Матюгальник на столбе направлен на мои окна и орёт

интересно мнение юристов. Можно ли решить это в судебном порядке и наказать рублем, если иначе не получится, пока дело и правда не дошло до камней?)
 
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 Alena (Посетители) Вчера, 20:04
Люблю классику.Но орёт так,что в дальней от балкона комнате невозможно отдыхать или уроки делать.и это при закрытых окнах.в ближней комнате стены дрожат
 
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 Coffee (Посетители) Вчера, 19:52
Мне музыка и идея понравилась. Но местами она из громкоговорителя орёт так, что если рядом стоять, то собеседника не слышно. А местами еле играет. Музыка должна играть фоном, ненавязчиво.

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
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 cas277cas (Посетители) Вчера, 19:50
Кирпичи и булыжники нам всем в помощь!И никак иначе!
 
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 Сумароков Вадим (Посетители) Вчера, 19:47
For Whom the Bell Tolls
 
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 tolk (Посетители) Вчера, 19:22
Может пора акиму слушать свой народ ,а не музыку?

Деньги народные в тупую затею вбухали , теперь не знают чтт придумать с этими громкоговорителями. Вы ещё вышки с автоматчиками поставьте и точно концлагерь получится!

Может пора народ слушать , а не музыку?
 
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 glu-info (Посетители) Вчера, 18:58
Цитата: Neo_251
МЫ ЧТО В 30е годы живем.???
В 30е эти "музыканты" уже бы на Колыме на пиле "Дружба-2" музицировали. Опрос жителей города по всей видимости производится в стенах акимата, а там против и воздержавшихся нет.В акиматах, сенате, мажилисе всегда все ЗА.
 
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