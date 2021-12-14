Социальный опрос: большинство проголосовавших жителей Актау выразили недовольство музыкой из громкоговорителей

Иллюстративное фото из открытых источников
По словам горожан, громкая музыка мешает им отдыхать после рабочего дня.
- У нас дома все окна закрыты, но даже через них слышна музыка. Я хочу после работы прийти и отдохнуть в тишине, но это не удается сделать. Кто-нибудь спросил у жителей города, хотят ли они слушать музыку?, - жалуются горожане.
Редакция Lada.kz провела опрос среди пользователей социальных сетей. По результатам опроса, более 70% горожан выступили против трансляции музыки через громкоговорители.
Опрос среди пользователей Instagram, Telegram, «ВКонтакте» и Facebook был проведен вчера, 13 декабря, на страницах Lada.kz, и длился ровно сутки.
В опросе в Instagram приняли участие 2707 человек.
66 процентов из всех участников (1799 человек) проголосовали против трансляции музыки.
Лишь 34 процента пользователей (908 человека) проголосовали за музыку.
Напомним, что через громкоговорители будут транслироваться кюи Курмангазы и другие, а также звучать композиции Чайковского, Вивальди, Моцарта. Трансляции планируют проводить ежедневно с 18:00 до 20:00.
- У нас дома все окна закрыты, но даже через них слышна музыка. Я хочу после работы прийти и отдохнуть в тишине, но это не удается сделать. Кто-нибудь спросил у жителей города, хотят ли они слушать музыку?, - жалуются горожане.
Редакция Lada.kz провела опрос среди пользователей социальных сетей. По результатам опроса, более 70% горожан выступили против трансляции музыки через громкоговорители.
Опрос среди пользователей Instagram, Telegram, «ВКонтакте» и Facebook был проведен вчера, 13 декабря, на страницах Lada.kz, и длился ровно сутки.
В опросе в Instagram приняли участие 2707 человек.
66 процентов из всех участников (1799 человек) проголосовали против трансляции музыки.
Лишь 34 процента пользователей (908 человека) проголосовали за музыку.
Результаты опроса в Facebook.
Результаты опроса в Telegram.
Результаты опроса в Vkontakte.
Напомним, что через громкоговорители будут транслироваться кюи Курмангазы и другие, а также звучать композиции Чайковского, Вивальди, Моцарта. Трансляции планируют проводить ежедневно с 18:00 до 20:00.