«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Декабря
+3...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.84 KZT
  • €1 = 491.37 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:42

Просмотров: 1636

В Актау наградили ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

Сегодня, 14 декабря, в рамках празднования 30-летия Независимости страны благодарственные письма вручены участникам ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Фото пресс-службы ведомства
Сегодня, 14 декабря, в городском акимате состоялась церемония награждения участников ликвидации Чернобыльской катастрофы.

Заместитель акима города Малик Абдыкадыров вручил ветеранам благодарственные письма от имени акима Актау.

В Актау наградили ликвидаторов Чернобыльской катастрофы


В Актау наградили ликвидаторов Чернобыльской катастрофы


Малик Абдыкадыров отметил, что авария на Чернобыльской атомной электростанции стала крупнейшей катастрофой прошлого века, а также особо отметил заслуги мангистаусцев, принимавших участие в ликвидации ее последствий. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья и передал наилучшие пожелания от акима города.

В свою очередь, председатель Мангистауского областного союза «Чернобыль» Юрий Кержбаум подарил акимату города книгу о событиях на Чернобольской АЭС.

В Актау наградили ликвидаторов Чернобыльской катастрофы


В Актау наградили ликвидаторов Чернобыльской катастрофы


В ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с 1986 по 1989 годы принимали участие 32 тысячи казахстанцев. Около 2,5 тысячи человек - мангистаусцы.

Чернобыльская АЭС - первая атомная станция на Украине, которая была введена в строй в 1977 году. В 1986 году на четвертом энергоблоке при плановой остановке произошел взрыв и пожар. Произошел выброс радиоактивных веществ. В ликвидации последствий аварии принимали участие свыше 600 000 человек из бывшего Советского Союза.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Coffee
 Kain-Livesy (Посетители) Вчера, 17:59
создают видимость заботы о людях. А их становится всё меньше.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика