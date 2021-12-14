В Актау наградили ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

Сегодня, 14 декабря, в городском акимате состоялась церемония награждения участников ликвидации Чернобыльской катастрофы.Заместитель акима города Малик Абдыкадыров вручил ветеранам благодарственные письма от имени акима Актау.Малик Абдыкадыров отметил, что авария на Чернобыльской атомной электростанции стала крупнейшей катастрофой прошлого века, а также особо отметил заслуги мангистаусцев, принимавших участие в ликвидации ее последствий. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья и передал наилучшие пожелания от акима города.В свою очередь, председатель Мангистауского областного союза «Чернобыль» Юрий Кержбаум подарил акимату города книгу о событиях на Чернобольской АЭС.Чернобыльская АЭС - первая атомная станция на Украине, которая была введена в строй в 1977 году. В 1986 году на четвертом энергоблоке при плановой остановке произошел взрыв и пожар. Произошел выброс радиоактивных веществ. В ликвидации последствий аварии принимали участие свыше 600 000 человек из бывшего Советского Союза.