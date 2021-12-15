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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:13

Просмотров: 159

Матросы приняли присягу в Актау

Торжественный ритуал прошли 50 матросов, сообщает пресс-служба Актауского гарнизона.

Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона
Клятву на верность Родине новобранцы давали сегодня, 15 декабря, в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан. Призывники прибыли для прохождения срочной службы в Военно-морские силы из разных регионов страны.

Матросы приняли присягу в Актау


– Я испытываю гордость от того, что буду служить на боевом корабле Военно-морских сил. С честью и достоинством буду выполнять свой воинский долг, - поделился матрос Шерхан Мусахан, призванный из Восточно-Казахстанской области.


После торжественной части мероприятия командование военно-морской базы ознакомило родителей матросов с условиями проживания, распорядком дня и рационом питания.

Матросы приняли присягу в Актау


Также в честь 30-летия Независимости страны в Актауском гарнизоне прошли соревнования по армейскому рукопашному бою среди морских пехотинцев. Участниками стали свыше 50 офицеров и сержантов бригады морской пехоты, которые выступали в семи весовых категориях.

Лучшими в турнире с двумя золотыми медалями признан батальон морской пехоты под командованием гвардии капитана Алмаса Файзуллина. Второе место заняла команда артиллерийского дивизиона.

Матросы приняли присягу в Актау


- Участники демонстрировали высокое мастерство, боевую выучку, проявили волю к победе. У нас сильная армия и высокий боевой дух личного состава. Каждый морской пехотинец в любое время готов встать на защиту Родины, - сказал командир бригады морской пехоты гвардии подполковник Жаннур Саткынов.


Матросы приняли присягу в Актау


Победители турнира награждены командованием бригады грамотами, ценными подарками и переходящим кубком.



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