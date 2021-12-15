Матросы приняли присягу в Актау

– Я испытываю гордость от того, что буду служить на боевом корабле Военно-морских сил. С честью и достоинством буду выполнять свой воинский долг, - поделился матрос Шерхан Мусахан, призванный из Восточно-Казахстанской области.

- Участники демонстрировали высокое мастерство, боевую выучку, проявили волю к победе. У нас сильная армия и высокий боевой дух личного состава. Каждый морской пехотинец в любое время готов встать на защиту Родины, - сказал командир бригады морской пехоты гвардии подполковник Жаннур Саткынов.

Клятву на верность Родине новобранцы давали сегодня, 15 декабря, в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан. Призывники прибыли для прохождения срочной службы в Военно-морские силы из разных регионов страны.После торжественной части мероприятия командование военно-морской базы ознакомило родителей матросов с условиями проживания, распорядком дня и рационом питания.Также в честь 30-летия Независимости страны в Актауском гарнизоне прошли соревнования по армейскому рукопашному бою среди морских пехотинцев. Участниками стали свыше 50 офицеров и сержантов бригады морской пехоты, которые выступали в семи весовых категориях.Лучшими в турнире с двумя золотыми медалями признан батальон морской пехоты под командованием гвардии капитана Алмаса Файзуллина. Второе место заняла команда артиллерийского дивизиона.Победители турнира награждены командованием бригады грамотами, ценными подарками и переходящим кубком.