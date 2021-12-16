Премьера театральной постановки состоялась в СИЗО Актау

- В центре постановки народный герой Казахстана Кайрат Рыскулбеков. Его отвага и мужество вызывают восхищение. Он достойно принял страдания, выпавшие на его долю. Спектакль затрагивает актуальные темы: любовь, преданность Родине, свобода духа. Интересным режиссёрским решением было то, что до спектакля у нас продемонстрировали видеоролик. Он эмоционально погрузил зрителей в то сложное и непростое для всего народа время, - рассказала Гульдана Билял.

Представление ко Дню Независимости прошло 15 декабря в стенах СИЗО.Сотрудники своими силами готовились к спектаклю около двух месяцев. В представлении участвовали 10 человек личного состава.Сценарий написала старший инспектор учреждения ГМ 172/10 Гульдана Билял - это её творческое проявление. Для точного воссоздания образов героев и самой истории она перечитала множество книг и исторических документов в онлайн библиотеках.В преддверии праздника отличившимся за годы службы сотрудникам вручили почётные грамоты и медали от Министерства МВД РК.