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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:32

Просмотров: 432

Премьера театральной постановки состоялась в СИЗО Актау

В СИЗО Актау воссоздали сцены из жизни народного героя Казахстана Кайрата Рыскулбекова, сообщили в пресс-службе учреждении ГМ 172/10.

Фото предоставили в пресс-службе учреждения ГМ 172/10
Представление ко Дню Независимости прошло 15 декабря в стенах СИЗО.

Премьера театральной постановки состоялась в СИЗО Актау


Сотрудники своими силами готовились к спектаклю около двух месяцев. В представлении участвовали 10 человек личного состава.

Премьера театральной постановки состоялась в СИЗО Актау


Сценарий написала старший инспектор учреждения ГМ 172/10 Гульдана Билял - это её творческое проявление. Для точного воссоздания образов героев и самой истории она перечитала множество книг и исторических документов в онлайн библиотеках.

Премьера театральной постановки состоялась в СИЗО Актау


- В центре постановки народный герой Казахстана Кайрат Рыскулбеков. Его отвага и мужество вызывают восхищение. Он достойно принял страдания, выпавшие на его долю. Спектакль затрагивает актуальные темы: любовь, преданность Родине, свобода духа. Интересным режиссёрским решением было то, что до спектакля у нас продемонстрировали видеоролик. Он эмоционально погрузил зрителей в то сложное и непростое для всего народа время, - рассказала Гульдана Билял.


В преддверии праздника отличившимся за годы службы сотрудникам вручили почётные грамоты и медали от Министерства МВД РК.

Премьера театральной постановки состоялась в СИЗО Актау



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