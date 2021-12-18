Выгружали мусор в пригороде Актау: полиция наложила штрафы на владельцев грузовиков

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Сотрудники акимата села Умирзак совместно с сотрудниками полиции задержали и привлекли к ответственности владельцев транспортных средств, которые выгружали мусор в неположенном месте около жилого массива «Приморский». На них наложен штраф.
Напомним, жители жилого массива «Приморский» 17 декабря сняли на видео, как спецтранспорт выгружает мусор недалеко от их домов.
- На сегодняшний день организация, причастная к выбросу мусора, очистила территорию, - заверили в акимате.
Напомним, жители жилого массива «Приморский» 17 декабря сняли на видео, как спецтранспорт выгружает мусор недалеко от их домов.
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