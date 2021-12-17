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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:51

Просмотров: 664

Жители поселка Приморский возмутились мусорной свалкой

Жители Приморского сняли на видео как спецтранспорт выгружает мусор недалеко от жилого массива.

Скрин видео
Видео жители поселка Приморский сняли сегодня, 17 декабря.

- Это что за безобразие? Очередная незаконная мусорная свалка рядом с жилым массивом? Мы позвонили на номер «109», это контакт-центр акимата Актау, но там сказали, что этот вопрос не входит в их компетенцию. Обратились к участковому, передали видео. Кто-то сказал, что это частная территория, но тогда почему она не огорожена забором? Весь мусор потом ветром по городу разнесет, - сетуют жители.

Редакция ожидает комментарий от акимата.




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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:28
там сказали, что этот вопрос не входит в их компетенцию.

Ещё бы! Боятся брать на себя ответственность. Походу, это ссыпают грунт, вырытый в р-оне стройки у гостиницы Caspian Riviera. Ну дождёмся очередную сказку от акимата
 
 

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