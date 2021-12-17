Жители поселка Приморский возмутились мусорной свалкой

Видео жители поселка Приморский сняли сегодня, 17 декабря.- Это что за безобразие? Очередная незаконная мусорная свалка рядом с жилым массивом? Мы позвонили на номер «109», это контакт-центр акимата Актау, но там сказали, что этот вопрос не входит в их компетенцию. Обратились к участковому, передали видео. Кто-то сказал, что это частная территория, но тогда почему она не огорожена забором? Весь мусор потом ветром по городу разнесет, - сетуют жители.Редакция ожидает комментарий от акимата.