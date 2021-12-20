До 100 человек с «зелёным» статусом в «Ашык» смогут принимать участие в новогодних корпоративах в Мангистау

Газиз Надуев

Главный санитарный врач Мангистауской области в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций сообщил, что в связи с тем, что наш регион находится в «зелёной» зоне, предусмотрены послабления.



- На сегодняшний день конкретного решения по проведению корпоративов не озвучено. В целом, согласно последнему постановлению, в регионе разрешено проводить различные мероприятия. В настоящее время по постановлению через систему «Ашык» разрешено посещать мероприятия до 100 человек с «зелёным» статусом. Но всё может измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации, - сказал Газиз Надуев.



За прошедшие сутки в области зарегистрировано три случая заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зарегистрированных случаев в Актау - один, в Тупкараганском районе - два случая.



По области с 3 февраля по 20 декабря 2021 года первым компонентом вакцины привиты 187 849 человек (48,8 процента), двумя компонентами - 167 649 человек (43,2 процента).



- Показатель нашей области остаётся на низком уровне. От подлежащих на сегодняшний день у нас провакцинировано - 48,8 процента, что является очень низким показателем и не даёт нам формирование коллективного иммунитета среди жителей области, - сказал Газиз Надуев.



На сегодняшний день в реанимациях региона остаются шесть человек, все они в тяжёлом состоянии.



- Анализ недельной заболеваемости показывает рост за последнюю неделю на два случая. Если с 6 по 12 декабря у нас был зарегистрирован 21 случай корорнавирусной инфекции, то с 12 по 19 декабря у нас зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции, - сказал Газиз Надуев.



Наибольший процент заболевших в регионе — это жители в возрасте 50-59 лет (21 процент), а также пенсионеры старше 60 лет (16 процентов).



- Мы призываем население области получить прививку против коронавирусной инфекции, так как вы знаете, что сейчас более, чем в 80 странах выявлен «омикрон-штамм» коронавирусной инфекции. Из нашей области были направлены на геномное секревирование образцы анализов положительных ПЦР-тестов, но официально по области на сегодняшний день и по республике в целом, «омикрон» не выявлен, - сообщил Газиз Надуев.