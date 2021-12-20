Цены на бензин выросли: В Актау литр АИ-92 стоит от 179 тенге

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По данным сайта Alau.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции, стоимость АИ-92 на крупных сетях в республике в настоящее время составляет:
Нур-Султан - 178/182 тенге/литр;
Шымкент - 175/179 тенге/литр;
Алматы - 179/180 тенге/литр;
Акмолинская обл. - 182/183 тенге/литр;
Алматинская обл. – 180/181 тенге/литр;
Мангистауская – 172/174 тенге/литр;
Атырауская обл. - 168/170 тенге/литр;
ЗКО - 172/174 тенге/литр;
Кызылорда - 178/179 тенге/литр;
ВКО - 177/180 тенге/литр;
СКО - 182/183 тенге/литр;
Павлодар - 178/179 тенге/литр;
Костанай - 177/182 тенге/литр;
Туркестан - 175/189 тенге/литр;
Карагандинская обл. — 180/182 тенге/литр;
Актюбе - 172/174 тенге/литр;
Жамбылская обл. - 179/181 тенге/литр.
По факту на заправках Актау стоимость топлива самой ходовой марки составляет 180 тенге.
По данным Нацбанка, в производстве нефтепродуктов зафиксировано ускорение роста цен на бензин до 28,1 процента и дизельное топливо — до 11,4 процента.
В Минэнерго на вопрос редакции, чем вызван рост на бензин, ответили, что «цены на нефтепродукты в Казахстане не регулируются. Они формируются самим рынком за счёт спроса и предложения».
Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов прогнозирует, что цены на топливо и дальше будут расти.
- Цены будут расти. Автовладельцам и бизнесу нужно быть готовыми к этому. Эпоха дешёвых энергоносителей в мире и Казахстане завершилась. Нужно переходить на более экономичные авто. С марта 2021 года в Казахстане внедрены биржевые торги нефтепродуктами, каждый желающий может пройти аккредитацию и участвовать в торгах, либо просматривать результаты торгов. Страна движется по пути рыночного ценообразования на нефтепродукты, — отметил эксперт Олжас Байдильдинов.
Эксперт также отметил, что в Казахстане бензин на внутренний рынок продают в убыток, его цена (АИ-92) должна быть выше 200 тенге.
- Сейчас равновесная цена должна быть в районе 230-240 тенге за литр. Уже долгое время нефть на внутренний рынок продают по цене $20-25 за баррель, что не просто в 3-4 раза ниже мировых цен, но и ниже фактической себестоимости добычи. Напомню, что среднеотраслевая себестоимость в РК выше $40 за баррель. Это не может продолжаться бесконечно. Нефть, нефтепродукты — это такой же товар, как и все остальные, у которого есть своя себестоимость, — сказал Олжас Байдильдинов.
Вместе тем Олжас Байдильдинов заметил, что в стране продолжается теневой экспорт бензина, дизеля, сжиженного газа.
- Мы субсидируем экономику других стран. Ситуация непростая, выравнивание цен и рыночные механизмы ценообразования — единственный верный вариант, иначе мы каждый год будем сталкиваться с дефицитом того или иного нефтепродукта, — заключил он.
Эксперт также напомнил, что Казахстан входит в топ-10 стран с самым дешёвым топливом в мире.
Нур-Султан - 178/182 тенге/литр;
Шымкент - 175/179 тенге/литр;
Алматы - 179/180 тенге/литр;
Акмолинская обл. - 182/183 тенге/литр;
Алматинская обл. – 180/181 тенге/литр;
Мангистауская – 172/174 тенге/литр;
Атырауская обл. - 168/170 тенге/литр;
ЗКО - 172/174 тенге/литр;
Кызылорда - 178/179 тенге/литр;
ВКО - 177/180 тенге/литр;
СКО - 182/183 тенге/литр;
Павлодар - 178/179 тенге/литр;
Костанай - 177/182 тенге/литр;
Туркестан - 175/189 тенге/литр;
Карагандинская обл. — 180/182 тенге/литр;
Актюбе - 172/174 тенге/литр;
Жамбылская обл. - 179/181 тенге/литр.
По факту на заправках Актау стоимость топлива самой ходовой марки составляет 180 тенге.
По данным Нацбанка, в производстве нефтепродуктов зафиксировано ускорение роста цен на бензин до 28,1 процента и дизельное топливо — до 11,4 процента.
В Минэнерго на вопрос редакции, чем вызван рост на бензин, ответили, что «цены на нефтепродукты в Казахстане не регулируются. Они формируются самим рынком за счёт спроса и предложения».
Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов прогнозирует, что цены на топливо и дальше будут расти.
- Цены будут расти. Автовладельцам и бизнесу нужно быть готовыми к этому. Эпоха дешёвых энергоносителей в мире и Казахстане завершилась. Нужно переходить на более экономичные авто. С марта 2021 года в Казахстане внедрены биржевые торги нефтепродуктами, каждый желающий может пройти аккредитацию и участвовать в торгах, либо просматривать результаты торгов. Страна движется по пути рыночного ценообразования на нефтепродукты, — отметил эксперт Олжас Байдильдинов.
Эксперт также отметил, что в Казахстане бензин на внутренний рынок продают в убыток, его цена (АИ-92) должна быть выше 200 тенге.
- Сейчас равновесная цена должна быть в районе 230-240 тенге за литр. Уже долгое время нефть на внутренний рынок продают по цене $20-25 за баррель, что не просто в 3-4 раза ниже мировых цен, но и ниже фактической себестоимости добычи. Напомню, что среднеотраслевая себестоимость в РК выше $40 за баррель. Это не может продолжаться бесконечно. Нефть, нефтепродукты — это такой же товар, как и все остальные, у которого есть своя себестоимость, — сказал Олжас Байдильдинов.
Вместе тем Олжас Байдильдинов заметил, что в стране продолжается теневой экспорт бензина, дизеля, сжиженного газа.
- Мы субсидируем экономику других стран. Ситуация непростая, выравнивание цен и рыночные механизмы ценообразования — единственный верный вариант, иначе мы каждый год будем сталкиваться с дефицитом того или иного нефтепродукта, — заключил он.
Эксперт также напомнил, что Казахстан входит в топ-10 стран с самым дешёвым топливом в мире.
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