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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:33

Просмотров: 403

Цены на бензин выросли: В Актау литр АИ-92 стоит от 179 тенге

В Казахстане снова выросли цены на бензин. Так, в Алматы цены на топливо популярной марки АИ-92 варьируются от 179 до 185 тенге. В Актау бензин ходовой марки можно купить по 179-180 тенге. Об этом сообщает сайт Alau.kz.

Фото из доступных источников
По данным сайта Alau.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции, стоимость АИ-92 на крупных сетях в республике в настоящее время составляет:

Нур-Султан - 178/182 тенге/литр;

Шымкент - 175/179 тенге/литр;

Алматы - 179/180 тенге/литр;

Акмолинская обл. - 182/183 тенге/литр;

Алматинская обл. – 180/181 тенге/литр;

Мангистауская – 172/174 тенге/литр;

Атырауская обл. - 168/170 тенге/литр;

ЗКО - 172/174 тенге/литр;

Кызылорда - 178/179 тенге/литр;

ВКО - 177/180 тенге/литр;

СКО - 182/183 тенге/литр;

Павлодар - 178/179 тенге/литр;

Костанай - 177/182 тенге/литр;

Туркестан - 175/189 тенге/литр;

Карагандинская обл. — 180/182 тенге/литр;

Актюбе - 172/174 тенге/литр;

Жамбылская обл. - 179/181 тенге/литр.

По факту на заправках Актау стоимость топлива самой ходовой марки составляет 180 тенге.

По данным Нацбанка, в производстве нефтепродуктов зафиксировано ускорение роста цен на бензин до 28,1 процента и дизельное топливо — до 11,4 процента.

В Минэнерго на вопрос редакции, чем вызван рост на бензин, ответили, что «цены на нефтепродукты в Казахстане не регулируются. Они формируются самим рынком за счёт спроса и предложения».

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов прогнозирует, что цены на топливо и дальше будут расти.

- Цены будут расти. Автовладельцам и бизнесу нужно быть готовыми к этому. Эпоха дешёвых энергоносителей в мире и Казахстане завершилась. Нужно переходить на более экономичные авто. С марта 2021 года в Казахстане внедрены биржевые торги нефтепродуктами, каждый желающий может пройти аккредитацию и участвовать в торгах, либо просматривать результаты торгов. Страна движется по пути рыночного ценообразования на нефтепродукты, — отметил эксперт Олжас Байдильдинов.

Эксперт также отметил, что в Казахстане бензин на внутренний рынок продают в убыток, его цена (АИ-92) должна быть выше 200 тенге.

- Сейчас равновесная цена должна быть в районе 230-240 тенге за литр. Уже долгое время нефть на внутренний рынок продают по цене $20-25 за баррель, что не просто в 3-4 раза ниже мировых цен, но и ниже фактической себестоимости добычи. Напомню, что среднеотраслевая себестоимость в РК выше $40 за баррель. Это не может продолжаться бесконечно. Нефть, нефтепродукты — это такой же товар, как и все остальные, у которого есть своя себестоимость, — сказал Олжас Байдильдинов.

Вместе тем Олжас Байдильдинов заметил, что в стране продолжается теневой экспорт бензина, дизеля, сжиженного газа.

- Мы субсидируем экономику других стран. Ситуация непростая, выравнивание цен и рыночные механизмы ценообразования — единственный верный вариант, иначе мы каждый год будем сталкиваться с дефицитом того или иного нефтепродукта, — заключил он.

Эксперт также напомнил, что Казахстан входит в топ-10 стран с самым дешёвым топливом в мире.



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