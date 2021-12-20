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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 19:02

Просмотров: 739

Зоозащитники сообщают об отстреле бродячих животных на улицах в Мангистау

В ветеринарной клинике «Zoo Lekar» сообщили о том, что к ним поступают сообщения о раненых животных. По словам специалистов, в регионе начали отстрел бездомных животных.

Кадр видео
В ветеринарной клинике говорят, что к ним стали поступать обращения о том, что люди находят раненых и убитых бездомных животных.

- По дороге в сторону посёлка Акшукур и в аэропорт идёт отстрел животных. Не выпускайте питомцев из дворов. Сегодня были обращения о ранениях домашних собак! - сообщают в клинике.

В клинике предоставили видеозапись, на которой запечатлена убитая собака с щенятами.

Также зоозащитники сообщили, что были найдены раненые собаки и в Актау. Одну из таких собак волонтёры сейчас пытаются спасти.

- Люди нашли эту собаку с множественными ранениями. Мы отвезли её к ветеринару и сейчас её пытаются спасти. Сколько можно просить местные власти быть гуманнее. Нельзя устраивать убийства животных на улицах, нужно решать проблемы бродячих животных гуманным путём, - говорят волонтеры.

Редакция ожидает комментарий от ветеринарной инспекции.




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Комментарии ( 1 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 21:48
Знаете зло берёт за нерадивых и бестолковых бывших хозяев всех этих животинок... избавившись когда-то от тех самых собак выкинув их на улицу тем самым дав им потом расплодиться в невероятных геометрических прогрессиях, надо как в Австралии над такими хозяевами установить драконовские методы там так если взял,а потом выкинул на улицу собакена или кошку сразу выписывают штраф в размере 10.000 австралийских долларов или 8 месячный арест под стражу и там теперь давно и никто ничего не заводит и не выкидывает...
 
 

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