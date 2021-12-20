Зоозащитники сообщают об отстреле бродячих животных на улицах в Мангистау

В ветеринарной клинике говорят, что к ним стали поступать обращения о том, что люди находят раненых и убитых бездомных животных.- По дороге в сторону посёлка Акшукур и в аэропорт идёт отстрел животных. Не выпускайте питомцев из дворов. Сегодня были обращения о ранениях домашних собак! - сообщают в клинике.В клинике предоставили видеозапись, на которой запечатлена убитая собака с щенятами.Также зоозащитники сообщили, что были найдены раненые собаки и в Актау. Одну из таких собак волонтёры сейчас пытаются спасти.- Люди нашли эту собаку с множественными ранениями. Мы отвезли её к ветеринару и сейчас её пытаются спасти. Сколько можно просить местные власти быть гуманнее. Нельзя устраивать убийства животных на улицах, нужно решать проблемы бродячих животных гуманным путём, - говорят волонтеры.Редакция ожидает комментарий от ветеринарной инспекции.