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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 959

В действиях управления предпринимательства Мангистау выявлены нарушения антимонопольного законодательства

В адрес управления предпринимательства и торговли Мангистауской области внесён акт антимонопольного реагирования. Об этом сообщила пресс-служба департамента агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области.

Фото из архива
Антимонопольным органом выявлены нарушения в работе управления предпринимательства и торговли Мангистауской области по стабилизации цен в области.

- В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары местный исполнительный орган создал комиссию, которая должна была обеспечивать эффективное и своевременное применение механизмов стабилизации цен на продовольственные товары. Однако мерами антимонопольного регулирования установлено, что состав комиссии не соответствует требованиям законодательства, и, более того, были выявлены действия, направленные на ограничение или устранение конкуренции, ущемляющие права предпринимателей. Таким образом, нарушены принципы равенства субъектов предпринимательства перед законом, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, управлению предпринимательства и торговли Мангистауской области необходимо привести в соответствие состав комиссии и в дальнейшем не создавать условия, ограничивающие конкуренцию на рынке.

- На сегодняшний день акт антимонопольного реагирования исполнен. Однако в случае установления повторных нарушений в действиях уполномоченного органа в отношении должностных лиц будет назначено расследование с наложением крупного штрафа. В компетенцию комиссии входит ряд задач по реализации механизмов, стабилизирующих цены на рынке продовольственных товаров, в том числе путем предоставления займа субъектам предпринимательства, - отметили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области.

Для справки:
Количественный состав комиссии должен быть нечетным и составлять не менее девяти человек. При этом две трети членов комиссии должны являться представителями объединений субъектов частного предпринимательства и общественных организаций.



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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:19
Больше всего нарушений, а вернее преступлений, совершается в государственных структурах.
Вот так и живем. А они должны быть примером соблюдения законности.
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 12:53
Как так вышло что у нас только один антимонопольный комитет? crazy

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Ingul
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:52
а вот это правильно.
я бы за такое даже и посадил бы.
и другой вопрос- кто коммерсантам возместит потери в ходе таких действий чиновников?
 
 

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