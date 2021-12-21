Аким Актау: «Планируем установить камеры «Сергек» на улицах города»

Иллюстративное фото из открытых источников
Жители Актау пожаловались в телеграмм-канале акимата Мангистауской области на плохое освещение пешеходных переходов.
- Между 16 и 19 микрорайонами срочно нужно что-то предпринять, перед пешеходом положить лежачих полицейских, камеры на пешеходе, машины летят на пешеходе даже не смотрят, вчера сбили женщину с ребенком насмерть, - пожаловалась жительница города.
Аким Актау Нурдаулет Килыбай ответил на жалобу, сообщив, что городской акимат отрабатывает вопрос установления на улицах города камер «Сергек» по принципу государственно-частного партнерства.
- Да, к сожалению, имеют место плачевные случаи на дорогах. Правильно заметили, отсутствует культура вождения. В этой связи мы отрабатывает вопрос установления на улицах города камеры «Сергек» по принципу государственно-частного партнерства, - написал аким города в телеграмм-канале.
В департаменте полиции также сообщили, что дорога между 16 и 19 микрорайонами относится к типу шестиполосных дорог, в связи с чем установка «искусственной неровностей» там не может быть применена.
- В подпункте 5.9. СНиП РК 1538-2007 г. «искусственные неровности на дорогах и улицах. Их применение и технические требования» указано, что на трассах, превышающих две полосы, установка «Искусственных неровностей» не применяется, - сообщили в пресс-служба полиции региона.
Напомним, 20 декабря на пешеходном переходе в Актау насмерть сбили женщину с ребенком.
- Между 16 и 19 микрорайонами срочно нужно что-то предпринять, перед пешеходом положить лежачих полицейских, камеры на пешеходе, машины летят на пешеходе даже не смотрят, вчера сбили женщину с ребенком насмерть, - пожаловалась жительница города.
Аким Актау Нурдаулет Килыбай ответил на жалобу, сообщив, что городской акимат отрабатывает вопрос установления на улицах города камер «Сергек» по принципу государственно-частного партнерства.
- Да, к сожалению, имеют место плачевные случаи на дорогах. Правильно заметили, отсутствует культура вождения. В этой связи мы отрабатывает вопрос установления на улицах города камеры «Сергек» по принципу государственно-частного партнерства, - написал аким города в телеграмм-канале.
В департаменте полиции также сообщили, что дорога между 16 и 19 микрорайонами относится к типу шестиполосных дорог, в связи с чем установка «искусственной неровностей» там не может быть применена.
- В подпункте 5.9. СНиП РК 1538-2007 г. «искусственные неровности на дорогах и улицах. Их применение и технические требования» указано, что на трассах, превышающих две полосы, установка «Искусственных неровностей» не применяется, - сообщили в пресс-служба полиции региона.
Напомним, 20 декабря на пешеходном переходе в Актау насмерть сбили женщину с ребенком.