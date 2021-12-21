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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 2780

Аким Актау: «Планируем установить камеры «Сергек» на улицах города»

В связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий городской акимат решает вопрос по установлению на улицах города камер «Сергек». Об этом написал аким Актау Нурдаулет Килыбай в телеграмм-канале акимата Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
Жители Актау пожаловались в телеграмм-канале акимата Мангистауской области на плохое освещение пешеходных переходов.

- Между 16 и 19 микрорайонами срочно нужно что-то предпринять, перед пешеходом положить лежачих полицейских, камеры на пешеходе, машины летят на пешеходе даже не смотрят, вчера сбили женщину с ребенком насмерть, - пожаловалась жительница города.

Аким Актау Нурдаулет Килыбай ответил на жалобу, сообщив, что городской акимат отрабатывает вопрос установления на улицах города камер «Сергек» по принципу государственно-частного партнерства.

- Да, к сожалению, имеют место плачевные случаи на дорогах. Правильно заметили, отсутствует культура вождения. В этой связи мы отрабатывает вопрос установления на улицах города камеры «Сергек» по принципу государственно-частного партнерства, - написал аким города в телеграмм-канале.

В департаменте полиции также сообщили, что дорога между 16 и 19 микрорайонами относится к типу шестиполосных дорог, в связи с чем установка «искусственной неровностей» там не может быть применена.

- В подпункте 5.9. СНиП РК 1538-2007 г. «искусственные неровности на дорогах и улицах. Их применение и технические требования» указано, что на трассах, превышающих две полосы, установка «Искусственных неровностей» не применяется, - сообщили в пресс-служба полиции региона.

Напомним, 20 декабря на пешеходном переходе в Актау насмерть сбили женщину с ребенком.



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Комментарии ( 12 )

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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 22:46
Фактор и Я, не знаю где они так висят, но в Астане они навели порядок - это могу вам точно сказать.
 
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  • TU-154
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  • Virus1
 Космос (Посетители) Сегодня, 22:00
Культуру вождения может поднять только наличие на каждом перекрёстке и на каждом переходе гаишника, с полосатой палкой. Всё, через пару недель город будет образцово-показательный! У камер Сегрек другая задача - пополнение бюджета через штрафы, а нашим "армянским" владельцам вообще по-барабану любые камеры, в принципе...
Вот и получается, что окемату порядок на дорогах не важен, им важно больше штрафов, т.е. чем хуже на дорогах, тем больше пополнение бюджета... (((
 
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 бобер (Посетители) Сегодня, 21:30
На деньги которые пошли на пластиковые тюльпаны и им подобную хрень можно было хотя бы один подземный переход сделать. Не думаю, что это дороже жизней горожан. Насчет "Сергека". Да давно надо было начинать решать этот вопрос. Пока по личному карману штрафы не начнут больно бить, ничего не изменится. В городе много мест где идут ПОСТОЯННЫЕ нарушения. Вдоль 14 и 15 мкр. по морской ограничение 40. Только единицы соблюдают. А пролететь по пустому ряду и потом внаглую вклиниваться в свой - верх героизма! Дальше и продолжать не буду, вы все прекрасно все видите.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 21:22
Были громкие слова о том что столбы освещения которые демонтировали на трассе Актау-Аэропорт установят на пешеходных переходах города! И где результат этой болтовни? Нигде! Как обычно все делается чтобы состричь побольше бабла а не предотвратить происшествие!
Все для "народа"!!!
 
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 Darkman (Посетители) Сегодня, 21:09
А освещение? На каждом пешеходном переходе оно должно быть! Сергек пешеходку не осветит.
 
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 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 20:33
Килыбай алле??? У нас этих сергеков понавешены как серёжек на ушах горожан...но вот только толку от них мало а основном висят чисто для бутафории и украшения,а преступления и вандализм в одном взятом городе как процветал так и процветает такое ощущение иной раз складывается,что это чисто для показной галочки всё это вешается да не поленившись всё это сначала подключить!!! Лучше бы занялись самим городом,а не очередной фигнёй виде очередного то обогащения карманов... Уже не знают где ещё можно поиметь бабла за счёт новых " игрушек"!!!
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:16
Заметьте-слово ПЛАНИРУЕМ,СДЕЛАЕМ стали основными для власть имущих.Что Вам помешало при проектировании новых микрорайонов,зная что там будет 6 полосные полосы дорожного движения сразу предусмотреть подземные и надземные пешеходные переходы? Тупость? или банальная жадность? И сколько еще должно народу погибнуть под колесами машин чтоб Вы зашевелились?Где обещанные надземные пешеходные переходы в 7,в 22 микр? О которых вы трубите уже скоро как 10 лет?или пальмы и тюльпаны с громкоговорителями Вам дороже человеческих жизней???
 
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  • from Aktau
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 tolk (Посетители) Сегодня, 19:11
Осветить пешеходы решил сергеками! Очередной тюльпановый мем!

Интересно он сам себе тексты пишет? Или его пресс-секретарь троллит?
 
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 StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 18:55
Ну неужели. Поставьте их везде и увеличьте сплошную от светофоров метров на 200 что-бы олени не щемились со 2 полосы на первую возле светофоров либо как-то по другому решите и этот вопрос.
 
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 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 18:53
Андpей, в городе страшно нарушают скоростной режим, разметку - если установят Сергеки, то эта проблема решится - их ставят не только на перекрёстках, а обычно вдоль дороги, по крайней мере так в других городах сделано - не разгонишься, или пока доедешь - машину можно в счёт штрафов отдавать.
 
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