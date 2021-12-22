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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:17

Просмотров: 549

Чудеса в спорте! Чиновники Мангистау не знали об отсутствии винтовки у парастрелка из Актау

Спортсмен не обращался по вопросу приобретения винтовки в акимат, заявили в управлении физической культуры и спорта.

Фото предоставил Аман Шадгалиев
Как заверили чиновники, инвалид II группы Аман Шадгалиев два раза просил помощи для участия на соревнованиях по парастрельбе, но речи о винтовке не было. На параспартакиаде в Нур-Султане и на Кубке РК по пулевой стрельбе в этом году спортсмену оказали поддержку в поездке, обеспечении жильём и питанием.

Руководство управления физической культуры и спорта связалось с клубом инвалидного спорта Мангистауской области и дало задание, чтобы они направили запрос на приобретение винтовки. 

- Аман Шадгалиев просил оказать материальную поддержку для поездок на соревнования, а то, что у него нет винтовки и он просил её у своих соперников, мы не знали. Теперь нужно время. Эта проблема решаема. В следующем году у мангистауских спортсменов будет одно-два оружия, - заверили в акимате.


Сам Аман Шадгалиев в итоге сообщил, что претензий к управлению физической культуры и спорта не имеет.

Напомним, парастрелку из Актау на соревнованиях приходится просить винтовку у соперников.



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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
  • GuF
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 11:10
Этого уверенного в себе и в своих силах парастрелка хоть и инвалида можно понять... если бы он не дай боже обратился к нашим местным чинушам...то ему наверное пришлось бы пройти все 100 кругов ада!!! Так как наши чинуши всегда и никогда первыми на встречу не идут,а потом ещё наивными глазками удивляются таким местным чудесам!!! Да у нас вся область это сплошное ПОЛЕ ЧУДЕС и бедного спортсмена можно понять,что лишний раз унижаться перед нашими местными чинушами он просто напросто не захотел... Посчитал это ниже своего достоинства и правильно сделал!!! Пусть стыдно будет не ему ,а всем чиновникам за всё то,что происходит в одной отдельно взятой области, а по большому счету если он хочет лучших своих будущих результатов в спорте...то ему нужно просто уезжать в те же США или Евросоюз где он сможет достигнуть успехов и намеченных целей и планов!!!
 
 

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