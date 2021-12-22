Чудеса в спорте! Чиновники Мангистау не знали об отсутствии винтовки у парастрелка из Актау

- Аман Шадгалиев просил оказать материальную поддержку для поездок на соревнования, а то, что у него нет винтовки и он просил её у своих соперников, мы не знали. Теперь нужно время. Эта проблема решаема. В следующем году у мангистауских спортсменов будет одно-два оружия, - заверили в акимате.

Как заверили чиновники, инвалид II группы Аман Шадгалиев два раза просил помощи для участия на соревнованиях по парастрельбе, но речи о винтовке не было. На параспартакиаде в Нур-Султане и на Кубке РК по пулевой стрельбе в этом году спортсмену оказали поддержку в поездке, обеспечении жильём и питанием.Руководство управления физической культуры и спорта связалось с клубом инвалидного спорта Мангистауской области и дало задание, чтобы они направили запрос на приобретение винтовки.Сам Аман Шадгалиев в итоге сообщил, что претензий к управлению физической культуры и спорта не имеет.Напомним, парастрелку из Актау на соревнованиях приходится просить винтовку у соперников.