Когда истекает срок уплаты налога на автомобили физических лиц в Мангистау

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Срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2021 год - не позднее 1 апреля 2022 года.
Налог на транспорт исчисляется за фактический период владения, начиная с первого числа месяца, в котором приобретено право собственности до конца налогового периода, то есть, до конца текущего года, либо до первого числа месяца, в котором передано право собственности. При этом, в случае передачи права собственности на транспортное средство (продажи), налог за фактический период владения должен быть внесен в бюджет до снятия с регистрационного учёта транспортного средства.
Узнать сумму и оплатить налог можно через сервис «Предстоящие платежи» мобильного приложения «E-salyq Azamat». Необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован по ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе).
Гражданам предоставлена возможность узнать предстоящую сумму налога до наступления её срока оплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам. Кроме просмотра предстоящих платежей на портале КГД, egov.kz реализована возможность получения данных в мобильных приложениях Kaspi.kz, Homebank и других.
Налог на транспортные средства начисляется на основании сведений уполномоченных органов (в данном случае Комитетом административной полиции). Сведения поступают в режиме онлайн. Для легковых автомобилей ставка зависит от объема двигателя, а для грузовых зависит от грузоподъемности, для автобусов - от количества посадочных мест. Для мотоциклов налог на транспорт зависит от мощности двигателя.
Ответы на самые часто задаваемые вопросы
- Если я продал автомобиль по доверенности, налоги уплачиваю я или фактический пользователь автомобиля?
- Согласно Налоговому кодексу, плательщиком налога является физическое лицо, на которое зарегистрировано право собственности на автомобиль. Таким образом, плательщиком будете являться вы, так как автомобиль числится за вами, либо фактический пользователь может оплатить от вашего имени налог за данный автомобиль (при этом необходимо указать в отправителях платежа ИИН и Ф.И.О. владельца транспорта).
- Супруга оплатила налог за мужа, однако на имя мужа пришёл долг за машину?
- Согласно Налоговому кодексу, плательщиком налога является физическое лицо, на которое зарегистрировано право собственности на автомобиль. Таким образом, в данном случае плательщиком является муж, так как автомобиль числится за ним, либо супруга может оплатить от имени мужа налог за данный автомобиль (при этом необходимо указать в отправителях платежа ИИН и Ф.И.О. владельца транспорта).
- Что делать, если автомобиль продали несколько лет назад, а налог на него пришел только сейчас?
- Налог на транспортные средства рассчитывается на основании сведений центральной базы данных Комитета административной полиции. В случае, если по сведениям уполномоченного органа транспортное средство состоит на учете, налоговые органы обязаны исчислить налог по такому транспортному средству. Для снятия с учёта транспортного средства необходимо обратиться в СпецЦОН или ЦОН. При этом нужно погасить задолженность и сумму налога, исчисленную до даты снятия с регистрационного учёта данного автотранспорта.
- Автомобиль числится в розыске с мая 2016 года по факту угона. Должен ли я платить налог?
- Основанием для освобождения от уплаты налога на период розыска транспортного средства, находящегося в розыске, являются сведения, подтверждающие факт (дату) возбуждения уголовного дела, предоставляемые в налоговые органы уполномоченным государственным органом в сфере регистрации транспортных средств. Исчисление такого налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела и возобновляется с даты прекращения уголовного дела об угоне транспортного средства и его возврате. Учитывая вышесказанное, вы не будете являться плательщиком налога на транспортное средство на период розыска с даты возбуждения соответствующего уголовного дела.
- Машина после ДТП находится в неисправном состоянии и не используется, должны ли платить налог на транспорт за данный автотранспорт?
- Да, должны платить налог, поскольку транспорт состоит на регистрационном учете в органах дорожной полиции. Для прекращения исполнения налогового обязательства по такому транспортному средству необходимо снять его с регистрационного учёта.
- Пришёл долг по налогу на транспорт. Транспортное средство было продано в 2020 году, и налог был оплачен при снятии с учета.
- Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика. Часто возникают ситуации, когда граждане оплачивают налог за последний год владения транспортным средством, хотя на самом деле они погашают задолженность за предшествующие периоды. Таким образом, по факту они оплачивают налоговую задолженность за прошлые периоды, а налог за текущий год не уплачен. В этой связи на следующий год приходит сумма налога за фактический период владения транспортным средством до снятия его с учета. Таким образом, в случае получения информации о задолженности вы должны уплатить налоговую задолженность.
- Завёз в 2020 году из-за границы автомобиль «Лексус 570» 2011 года выпуска и поставил на учёт. В налоговом органе посчитали сумму налога больше 500 тысяч тенге. Почему такая большая сумма налога?
- Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведённых в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезённых на территорию РК после 31 декабря 2013 года, сумма налога рассчитывается по повышенной ставке в соответствии с пунктом 2 статьи 492 Налогового кодекса. Датой ввоза легковых автомобилей, ввезенных на территорию РК, считается дата их первичной государственной регистрации. Таким образом, в вашем случае дата первичной регистрации вашего автомобиля – 2020 год, то есть после 31 декабря 2013 года, соответственно налог рассчитывается по повышенной ставке.
Налог на транспорт исчисляется за фактический период владения, начиная с первого числа месяца, в котором приобретено право собственности до конца налогового периода, то есть, до конца текущего года, либо до первого числа месяца, в котором передано право собственности. При этом, в случае передачи права собственности на транспортное средство (продажи), налог за фактический период владения должен быть внесен в бюджет до снятия с регистрационного учёта транспортного средства.
Узнать сумму и оплатить налог можно через сервис «Предстоящие платежи» мобильного приложения «E-salyq Azamat». Необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован по ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе).
Гражданам предоставлена возможность узнать предстоящую сумму налога до наступления её срока оплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам. Кроме просмотра предстоящих платежей на портале КГД, egov.kz реализована возможность получения данных в мобильных приложениях Kaspi.kz, Homebank и других.
Налог на транспортные средства начисляется на основании сведений уполномоченных органов (в данном случае Комитетом административной полиции). Сведения поступают в режиме онлайн. Для легковых автомобилей ставка зависит от объема двигателя, а для грузовых зависит от грузоподъемности, для автобусов - от количества посадочных мест. Для мотоциклов налог на транспорт зависит от мощности двигателя.
Ответы на самые часто задаваемые вопросы
- Если я продал автомобиль по доверенности, налоги уплачиваю я или фактический пользователь автомобиля?
- Согласно Налоговому кодексу, плательщиком налога является физическое лицо, на которое зарегистрировано право собственности на автомобиль. Таким образом, плательщиком будете являться вы, так как автомобиль числится за вами, либо фактический пользователь может оплатить от вашего имени налог за данный автомобиль (при этом необходимо указать в отправителях платежа ИИН и Ф.И.О. владельца транспорта).
- Супруга оплатила налог за мужа, однако на имя мужа пришёл долг за машину?
- Согласно Налоговому кодексу, плательщиком налога является физическое лицо, на которое зарегистрировано право собственности на автомобиль. Таким образом, в данном случае плательщиком является муж, так как автомобиль числится за ним, либо супруга может оплатить от имени мужа налог за данный автомобиль (при этом необходимо указать в отправителях платежа ИИН и Ф.И.О. владельца транспорта).
- Что делать, если автомобиль продали несколько лет назад, а налог на него пришел только сейчас?
- Налог на транспортные средства рассчитывается на основании сведений центральной базы данных Комитета административной полиции. В случае, если по сведениям уполномоченного органа транспортное средство состоит на учете, налоговые органы обязаны исчислить налог по такому транспортному средству. Для снятия с учёта транспортного средства необходимо обратиться в СпецЦОН или ЦОН. При этом нужно погасить задолженность и сумму налога, исчисленную до даты снятия с регистрационного учёта данного автотранспорта.
- Автомобиль числится в розыске с мая 2016 года по факту угона. Должен ли я платить налог?
- Основанием для освобождения от уплаты налога на период розыска транспортного средства, находящегося в розыске, являются сведения, подтверждающие факт (дату) возбуждения уголовного дела, предоставляемые в налоговые органы уполномоченным государственным органом в сфере регистрации транспортных средств. Исчисление такого налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела и возобновляется с даты прекращения уголовного дела об угоне транспортного средства и его возврате. Учитывая вышесказанное, вы не будете являться плательщиком налога на транспортное средство на период розыска с даты возбуждения соответствующего уголовного дела.
- Машина после ДТП находится в неисправном состоянии и не используется, должны ли платить налог на транспорт за данный автотранспорт?
- Да, должны платить налог, поскольку транспорт состоит на регистрационном учете в органах дорожной полиции. Для прекращения исполнения налогового обязательства по такому транспортному средству необходимо снять его с регистрационного учёта.
- Пришёл долг по налогу на транспорт. Транспортное средство было продано в 2020 году, и налог был оплачен при снятии с учета.
- Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика. Часто возникают ситуации, когда граждане оплачивают налог за последний год владения транспортным средством, хотя на самом деле они погашают задолженность за предшествующие периоды. Таким образом, по факту они оплачивают налоговую задолженность за прошлые периоды, а налог за текущий год не уплачен. В этой связи на следующий год приходит сумма налога за фактический период владения транспортным средством до снятия его с учета. Таким образом, в случае получения информации о задолженности вы должны уплатить налоговую задолженность.
- Завёз в 2020 году из-за границы автомобиль «Лексус 570» 2011 года выпуска и поставил на учёт. В налоговом органе посчитали сумму налога больше 500 тысяч тенге. Почему такая большая сумма налога?
- Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведённых в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезённых на территорию РК после 31 декабря 2013 года, сумма налога рассчитывается по повышенной ставке в соответствии с пунктом 2 статьи 492 Налогового кодекса. Датой ввоза легковых автомобилей, ввезенных на территорию РК, считается дата их первичной государственной регистрации. Таким образом, в вашем случае дата первичной регистрации вашего автомобиля – 2020 год, то есть после 31 декабря 2013 года, соответственно налог рассчитывается по повышенной ставке.
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