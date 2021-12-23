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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:45

Просмотров: 464

Новый год к нам мчится! Главную ёлку зажгут сегодня в Актау

Торжественное мероприятие пройдёт на площади «Ынтымак», сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото Рашида Исмагилова
Зажгут огни на главной новогодней ёлке сегодня, 23 декабря, в 19:30 на площади «Ынтымак».

Мероприятие будет сопровождаться песенными выступлениями молодёжи города.


Напомним, актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и ТОО «Clover media group» заключили договор на новогоднее оформление города. Будут установлены две ёлки высотой 15 метров на сумму 16 138 530 тенге (на площади «Ынтымак» и возле амфитеатра). Эта же фирма занимается установкой тюльпанов и качелей в Актау.



Новый год к нам мчится! Главную ёлку зажгут сегодня в Актау
Новый год к нам мчится! Главную ёлку зажгут сегодня в Актау
Новый год к нам мчится! Главную ёлку зажгут сегодня в Актау
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Комментарии ( 4 )

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  • bekenova
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:34
Как я понял, на деревьях гирлянд не будет? В таком случае убого... (((
 
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  • bekenova
  • HalatHalatuHalat
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:33
от этой "красоты" почему то плакать хочется...
 
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  • HalatHalatuHalat
  • ЁмоЁ
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 11:08
Вот именно чтобы главное-зажгли, а не Сожгли!!! Хотя если смотреть на это убожество, а ля пластмассовый вкус городского акима она должна сама самоликвидироваться!!! Даже такие бедные страны бывшего СССР как Молдова или Таджикистан могут себе позволить установить свежие и живые Тяньшанские ели, а у нас как в самой недоразвитой стране,где собрана вся таблица Менделеева собираем пластмассовые недоразумение под названием -дичь... То есть ёлки с палками!!!!
 
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  • HalatHalatuHalat
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 10:57
А говорили, что новые ёлки закупили По-моему тот же самый старый зелёный конус. На тюльпанах не срубили бабла, так зато на ёлках отыграются!
 
 

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