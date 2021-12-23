Новый год к нам мчится! Главную ёлку зажгут сегодня в Актау

Фото Рашида Исмагилова
Зажгут огни на главной новогодней ёлке сегодня, 23 декабря, в 19:30 на площади «Ынтымак».
Мероприятие будет сопровождаться песенными выступлениями молодёжи города.
Напомним, актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и ТОО «Clover media group» заключили договор на новогоднее оформление города. Будут установлены две ёлки высотой 15 метров на сумму 16 138 530 тенге (на площади «Ынтымак» и возле амфитеатра). Эта же фирма занимается установкой тюльпанов и качелей в Актау.
Мероприятие будет сопровождаться песенными выступлениями молодёжи города.
Напомним, актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и ТОО «Clover media group» заключили договор на новогоднее оформление города. Будут установлены две ёлки высотой 15 метров на сумму 16 138 530 тенге (на площади «Ынтымак» и возле амфитеатра). Эта же фирма занимается установкой тюльпанов и качелей в Актау.