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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:32

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Мангистаускими полицейскими в социальных сетях выявлены приверженцы деструктивных религиозных течений

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области во время мониторинга социальных сетей были установлены несколько приверженцев деструктивных религиозных течений, пропагандировавших религиозный экстремизм. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
В социальной сети «ВКонтакте» полицейские обнаружили, что житель Мангистауской области пропагандировал религиозный экстремизм и публиковал запрещённую информацию.

- Аналогичным способом были установлены ещё двое мужчин, которые являлись также приверженцами деструктивных религиозных течений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены также 32-летняя женщина и мужчины в возрасте 30 лет и 31 года, пропагандирующие религиозный экстремизм. В отношении всех этих лиц составлены административные протоколы по пункту 3 части 1 статьи 490 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях). Собранные документы направлены в административный суд для привлечения данных лиц к ответственности. В результате они оштрафованы на 50 МРП (145 850 тенге), - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.



Мангистаускими полицейскими в социальных сетях выявлены приверженцы деструктивных религиозных течений
Мангистаускими полицейскими в социальных сетях выявлены приверженцы деструктивных религиозных течений
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