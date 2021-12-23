Мангистаускими полицейскими в социальных сетях выявлены приверженцы деструктивных религиозных течений

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В социальной сети «ВКонтакте» полицейские обнаружили, что житель Мангистауской области пропагандировал религиозный экстремизм и публиковал запрещённую информацию.



- Аналогичным способом были установлены ещё двое мужчин, которые являлись также приверженцами деструктивных религиозных течений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены также 32-летняя женщина и мужчины в возрасте 30 лет и 31 года, пропагандирующие религиозный экстремизм. В отношении всех этих лиц составлены административные протоколы по пункту 3 части 1 статьи 490 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях). Собранные документы направлены в административный суд для привлечения данных лиц к ответственности. В результате они оштрафованы на 50 МРП (145 850 тенге), - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.