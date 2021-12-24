В департаменте госдоходов Мангистау назвали крайний срок оплаты налога на транспорт

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Согласно изменениям в налоговом кодексе, введённым законом №382-VI от 10.12.2020 года, сдвинулись сроки уплаты транспортного налога. Пункт 3 статьи 494 Налогового кодекса РК в новой редакции гласит, что физлица обязаны произвести уплату налога на транспорт в бюджет до 1 апреля года, следующего за отчётным годом.



- Налог на транспорт исчисляется за фактический период владения, начиная с 1 числа месяца, в котором приобретено право собственности до конца налогового периода, то есть до конца текущего года либо до 1 числа месяца, в котором передано право собственности. При этом в случае передачи права собственности на транспортное средство (продажи) налог за фактический период владения должен быть внесён в бюджет до снятия с регистрационного учёта транспортного средства, - сообщили в департаменте госдоходов.



Узнать сумму и оплатить налог можно через сервис «Предстоящие платежи» мобильного приложения «E-salyq Azamat». Необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован по ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе).



- Гражданам предоставлена возможность узнать предстоящую сумму налога до наступления её срока оплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам. Кроме просмотра предстоящих платежей на портале комитета государственных доходов, egov.kz, реализована возможность получения данных в мобильных приложениях Kaspi.kz, Homebank и других, – сообщили в департаменте госдоходов.