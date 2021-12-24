«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Декабря
+2...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.28 KZT
  • €1 = 490.16 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 1172

В департаменте госдоходов Мангистау назвали крайний срок оплаты налога на транспорт

Департамент государственных доходов Мангистауской области информирует, что срок уплаты данного налога – не позднее 1 апреля 2022 года. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото из открытых источников
Согласно изменениям в налоговом кодексе, введённым законом №382-VI от 10.12.2020 года, сдвинулись сроки уплаты транспортного налога. Пункт 3 статьи 494 Налогового кодекса РК в новой редакции гласит, что физлица обязаны произвести уплату налога на транспорт в бюджет до 1 апреля года, следующего за отчётным годом.

- Налог на транспорт исчисляется за фактический период владения, начиная с 1 числа месяца, в котором приобретено право собственности до конца налогового периода, то есть до конца текущего года либо до 1 числа месяца, в котором передано право собственности. При этом в случае передачи права собственности на транспортное средство (продажи) налог за фактический период владения должен быть внесён в бюджет до снятия с регистрационного учёта транспортного средства, - сообщили в департаменте госдоходов.

Узнать сумму и оплатить налог можно через сервис «Предстоящие платежи» мобильного приложения «E-salyq Azamat». Необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован по ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе).

- Гражданам предоставлена возможность узнать предстоящую сумму налога до наступления её срока оплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам. Кроме просмотра предстоящих платежей на портале комитета государственных доходов, egov.kz, реализована возможность получения данных в мобильных приложениях Kaspi.kz, Homebank и других, – сообщили в департаменте госдоходов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика